Τραγικό τέλος βρήκε μια 55χρονη αθλήτρια τριάθλου, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, πρόκειται για την Έρικα Φοξ, η οποία αγνοούνταν από την προηγούμενη εβδομάδα, αφότου εθεάθη να κολυμπά στην παράκτια περιοχή Πασίφικ Γκρόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχθηκε επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία.

Από τη στιγμή της εξαφάνισής της, οι τοπικές αρχές είχαν δηλώσει την αθλήτρια αγνοούμενη, καθώς δεν είχε εντοπιστεί η σορός της. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία να αναδύεται στην επιφάνεια κρατώντας στο στόμα του ανθρώπινο σώμα και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν νωρίτερα σήμερα, όταν μετά από πολυήμερες έρευνες εντοπίστηκαν ανθρώπινα υπολείμματα ξεβρασμένα στην ακτή, κοντά στο σημείο της επίθεσης. Συγκεκριμένα, η σορός βρέθηκε στην παραλία Ντάβενπορτ, στη Σάντα Κρουζ, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε καταγραφεί το περιστατικό.

Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της 55χρονης γυναίκας. Παρότι το γραφείο του τοπικού Σερίφη δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ταυτοποίηση, λόγω της εγγύτητας των δύο περιοχών θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για την άτυχη αθλήτρια. Παράλληλα, τα γραφεία του Σερίφη της Σάντα Κρουζ και της κομητείας Μοντερέι, σε συνεργασία με την αστυνομία του Πασίφικ Γκρόουβ, συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Έρικα Φοξ προπονούνταν συστηματικά στο συγκεκριμένο σημείο, κολυμπώντας ομαδικά μαζί με άλλους αθλητές, στο πλαίσιο της καθημερινής τους προπόνησης. Ανάμεσα στους συναθλητές της ήταν και ο σύζυγός της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι εδώ και 30 χρόνια.

Η αλυσίδα των δραματικών γεγονότων ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου, όταν κατά τη διάρκεια της προπόνησης, διερχόμενος ιδιοκτήτης σκάφους ειδοποίησε την ομάδα ότι σε απόσταση περίπου 100 μέτρων είχε εντοπιστεί καρχαρίας. Οι αρχές σήμαναν αμέσως συναγερμό και προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας.

Οι κολυμβητές επέστρεψαν στην ακτή, ωστόσο κατά την καταμέτρηση διαπιστώθηκε πως η Φοξ έλειπε. «Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως είχε βγει από το νερό και αποφάσισε να επιστρέψει περπατώντας», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού. Έπειτα από περίπου 15 ώρες ερευνών με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε προσωρινά. Παρ’ όλα αυτά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι, μαζί με ομάδες εθελοντών, συνέχισαν τις προσπάθειες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τελικά με τον πιο τραγικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και μετά την επίσημη λήξη της επιχείρησης, το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μοντερέι, σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες ομάδες Bedrock Ocean Exploration και Angel’s Recovery Dive Team, συνέχισε τις έρευνες.

Η Έρικα Φοξ είχε συμμετάσχει σε δύο αγώνες Ironman και για περισσότερα από 20 χρόνια λάμβανε μέρος σε πλήθος άλλων διοργανώσεων. Φίλοι και συγγενείς τη χαρακτήριζαν ως έναν «εξαιρετικά χαρούμενο, ζωντανό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», ο οποίος γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, πρόσφατα είχε παρακολουθήσει σεμινάριο για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες, προκειμένου να ενημερωθεί περισσότερο για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.

Το 2013 είχε αναρτήσει στο Facebook μια φωτογραφία με έναν καρχαρία να κολυμπά δίπλα σε δύτη, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη και ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».

Με πληροφορίες από New York Post

