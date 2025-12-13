Ένα σοκαριστικό ατύχημα έλαβε χώρα σε μικρή γαλλική πόλη κοντά στη Μασσαλία, όταν ένα ΙΧ κατέληξε στον πάτο της δημοτικής πισίνας!

Μια μητέρα και η μικρή κόρη της διασώθηκαν την τελευταία στιγμή το βράδυ της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, στη Λα Σιοτά, κοντά στη Μασσαλία. Το αυτοκίνητό τους μόλις είχε βυθιστεί στην δημοτική πισίνα.

Οι δύο ναυαγοσώστες και ο κολυμβητής που ήταν ακόμα εκεί εκείνη την ώρα έμειναν άναυδοι όταν άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο και σε κλάσματα του δευτερολέπτου αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο στον πάτο της πισίνας.

Το συμβάν ευτυχώς έλαβε χώρα γύρω στις 9 μ.μ., όταν ένα αυτοκίνητο που είχε πέσει πάνω σε έναν φράχτη και στη συνέχεια στα παράθυρα της δημοτικής πισίνας La Ciotat ( Bouches-du-Rhône ) κατέληξε στην κεντρική πισίνα. Η μητέρα και η κόρη της διασώθηκαν την τελευταία στιγμή από τους ναυαγοσώστες που τελείωναν την ώρα την βάρδιά τους.

«Μετά από έναν κακό ελιγμό» και από το παρακείμενο πάρκινγκ, «ένα όχημα που μετέφερε έναν ενήλικα και ένα παιδί χτύπησε τον φράχτη και στη συνέχεια την γυάλινη πόρτα της πισίνας, πριν καταλήξει στην πισίνα», ανέφερε η πόλη της Λα Σιοτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευτυχώς, τα τρία άτομα που ήταν ακόμα παρόντα στις 9 μ.μ. μπόρεσαν να παρέμβουν αμέσως.

Γρήγορα, «δύο ναυαγοσώστες και ένας κολυμβητής τους ανέσυραν» από το όχημα, επιβεβαίωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Μπους-ντι-Ρον. Φτάνοντας πολύ γρήγορα στο σημείο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι είχαν αναλάβει «μια 38χρονη μητέρα και την 5χρονη κόρη της. Είναι καλά στην υγεία τους, αλλά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο στη Λα Σιοτά».