Σε τροχιά μαζικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πιέσουν τη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού να αναθεωρήσει τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα για μισθούς, συντάξεις και τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών.
Στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με σοβαρές καθυστερήσεις ή έχουν ανασταλεί, ενώ στους δρόμους αναμένονται πάνω από 800.000 διαδηλωτές, ενώ έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 80.000 αστυνομικοί.
Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι οι διαδηλώσεις ήταν «λιγότερο έντονες απ’ ό,τι αναμενόταν».
Όπως ανέφερε, καταγράφηκαν 230 συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους, με περίπου 10.000 συμμετέχοντες συνολικά. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 58 συλλήψεις, εκ των οποίων 11 στο Παρίσι.
Μαζικά κλειστά τα σχολεία
Ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητοποίηση στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην περιοχή του Παρισιού, 23 από τα 24 σχολεία έμειναν κλειστά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του France 24, ενώ μαθητές απέκλεισαν την είσοδο του σχολείου Maurice Ravel ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές στην παιδεία.
Το μεγαλύτερο συνδικάτο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Snes-FSU, ανακοίνωσε ότι το 45% των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια συμμετείχε στην απεργία.
«Η μαζική αυτή αποχή αντικατοπτρίζει τη βαθιά οργή των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες εργασίας, τη διαρκή υποβάθμιση των μισθών και την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει το μπλόκο σε λύκειο στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού.
Βίντεο δείχνει αστυνομικούς να αρπάζουν εφήβους και να τους σπρώχνουν για να εκκενώσουν την είσοδο.
Μπλόκο σε εργοστάσιο όπλων στη Μασσαλία που κατηγορείται ότι προμηθεύει το Ισραήλ
Διαδηλωτές μπλόκαραν το εργοστάσιο όπλων Eurolinks στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Κλείστε το εργοστάσιο γενοκτονίας».
Το ερευνητικό μέσο Disclose ανέφερε τον Ιούνιο ότι η εταιρεία είχε προμηθεύσει εξοπλισμό στην ισραηλινή Elbit Systems.
Πηγή φωτογραφιών: REUTERS
Προσπάθεια υποβάθμισης των κινητοποιήσεων
Οι διαμαρτυρίες ήταν «λιγότερο έντονες από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το μεσημέρι.
Ο Ρεταγιό ανέφερε ότι έγιναν 95 απόπειρες αποκλεισμού χώρων, με αποτέλεσμα να γίνουν 58 συλλήψεις, οι 11 στο Παρίσι. Υποστήριξε μάλιστα ότι συνολικά οι διαδηλωτές ήταν 10.000. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Le Parisien μόνο στη Μασσαλία ήταν 15.000!