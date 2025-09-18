Σε τροχιά μαζικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πιέσουν τη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού να αναθεωρήσει τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα για μισθούς, συντάξεις και τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με σοβαρές καθυστερήσεις ή έχουν ανασταλεί, ενώ στους δρόμους αναμένονται πάνω από 800.000 διαδηλωτές, ενώ έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 80.000 αστυνομικοί.

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι οι διαδηλώσεις ήταν «λιγότερο έντονες απ’ ό,τι αναμενόταν».

Όπως ανέφερε, καταγράφηκαν 230 συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους, με περίπου 10.000 συμμετέχοντες συνολικά. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 58 συλλήψεις, εκ των οποίων 11 στο Παρίσι.

⚡️Around 800,000 people across France joined a major strike, disrupting schools, transport, and hospitals as unions united to oppose budget cuts and demand action on wages, pensions, and public services.



Police used tear gas to disperse protesters in some cities. 🇫🇷 pic.twitter.com/z7gSl83Q15 — The World Truth Eyes (@theworldtruthe) September 18, 2025

Μαζικά κλειστά τα σχολεία

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητοποίηση στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην περιοχή του Παρισιού, 23 από τα 24 σχολεία έμειναν κλειστά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του France 24, ενώ μαθητές απέκλεισαν την είσοδο του σχολείου Maurice Ravel ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές στην παιδεία.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Snes-FSU, ανακοίνωσε ότι το 45% των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια συμμετείχε στην απεργία.

«Η μαζική αυτή αποχή αντικατοπτρίζει τη βαθιά οργή των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες εργασίας, τη διαρκή υποβάθμιση των μισθών και την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει το μπλόκο σε λύκειο στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού.

🔴 RENNES I La police revient à la charge devant le lycée Jean Macé pour réprimer les lycéens qui ont repris le blocage. Des lycéens ont été violemment jetés à terre, une répression scandaleuse ! pic.twitter.com/73bmhToLHF — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 18, 2025

Βίντεο δείχνει αστυνομικούς να αρπάζουν εφήβους και να τους σπρώχνουν για να εκκενώσουν την είσοδο.

Situation tendue aux abords du lycée Maurice Ravel à Paris. La police fait usage du LBD pour lever le blocage de l’établissement et de la voie de tram.#18Septembre #Greve18Septembre pic.twitter.com/AVhN1l31bH — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 18, 2025

Μπλόκο σε εργοστάσιο όπλων στη Μασσαλία που κατηγορείται ότι προμηθεύει το Ισραήλ

Διαδηλωτές μπλόκαραν το εργοστάσιο όπλων Eurolinks στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Κλείστε το εργοστάσιο γενοκτονίας».

Το ερευνητικό μέσο Disclose ανέφερε τον Ιούνιο ότι η εταιρεία είχε προμηθεύσει εξοπλισμό στην ισραηλινή Elbit Systems.

Ce matin 18/09, l'usine Eurolinks est à nouveau bloquée à Marseille@Disclose_ngo a révélé qu'en 2025, elle a envoyé 3 cargaisons de plusieurs tonnes de maillons pour munitions de mitrailleuses en Israëlhttps://t.co/nY9HcNeEkB pic.twitter.com/Hlc2zISsoA — Ariane Lavrilleux (@AriaLavrilleux) September 18, 2025

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS

Προσπάθεια υποβάθμισης των κινητοποιήσεων

Οι διαμαρτυρίες ήταν «λιγότερο έντονες από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το μεσημέρι.

Ο Ρεταγιό ανέφερε ότι έγιναν 95 απόπειρες αποκλεισμού χώρων, με αποτέλεσμα να γίνουν 58 συλλήψεις, οι 11 στο Παρίσι. Υποστήριξε μάλιστα ότι συνολικά οι διαδηλωτές ήταν 10.000. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Le Parisien μόνο στη Μασσαλία ήταν 15.000!

