Η Γαλλία προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές ημέρες των τελευταίων ετών, καθώς τα συνδικάτα σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας θέλουν να ασκήσουν πίεση στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί , να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να αναλάβει δράση για τους μισθούς, τις συντάξεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Περίπου 800.000 άνθρωποι αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε πορείες σε όλη τη χώρα σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ θα επηρεαστούν τα σχολεία, οι σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Η γαλλική κυβέρνηση πρόκειται να αναπτύξει 80.000 αστυνομικούς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά της χρήσης εκτελεστικών εξουσιών για την προώθηση της αντιδημοφιλούς αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη από τον Εμανουέλ Μακρόν χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

«Ο Λεκορνί πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή που νιώθει η Γαλλία», δήλωσε η Περιν Μορ του μετριοπαθούς συνδικάτου CFDT στην βόρεια περιοχή Hauts-de-France, μιλώντας στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ici . Είπε ότι από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017, «είχαμε μια κυβέρνηση που είναι φιλοεπιχειρηματική, με φορολογικές ελαφρύνσεις και άνευ όρων βοήθεια στις επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι η μελλοντική κυβέρνηση να είναι περισσότερο φιλοεργατική και φιλοπολιτειακή»

Η ημέρα των διαδηλώσεων έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, αφότου ο Μακρόν την περασμένη εβδομάδα όρισε πρωθυπουργό τον στενό σύμμαχό του Σεμπαστιάν Λεκορνί – τον τρίτο μέσα σε ένα χρόνο – μετά τους δύο προκατόχους του, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ , που απομακρύνθηκαν από το κοινοβούλιο εν μέσω έντονων διαφωνιών για τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί, ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας για έναν νέο πρωθυπουργό, είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις που έπεσαν και αγωνίζεται να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι φέρνει κάτι νέο, παρά τις υποσχέσεις του για μια «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος.

Ο Λεκορνί διορίστηκε αφότου ο κεντρώος προκάτοχός του, Μπαϊρού, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου λόγω του αντιδημοφιλούς σχεδίου του για δημοσιονομικές περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένα πρόγραμμα λιτότητας για τη μείωση του δημόσιου χρέους της Γαλλίας. Ο Λεκορνί έχει δηλώσει ότι θα εγκαταλείψει την εξαιρετικά αντιδημοφιλή πρόταση του Μπαϊρού να καταργήσει δύο δημόσιες αργίες. Ωστόσο, τα συνδικάτα ανησυχούν ότι άλλα στοιχεία των περικοπών του προϋπολογισμού του Μπαϊρού – όπως το πάγωμα των περισσότερων δαπανών για την κοινωνική πρόνοια – θα μπορούσαν να διατηρηθούν.

Ο Λεκορνί έχει στη διάθεσή του μόνο λίγες εβδομάδες για να καταρτίσει ένα κείμενο προϋπολογισμού και να σχηματίσει μια ακόμα κυβέρνηση μειοψηφίας. Πρέπει να αποφύγει την άμεση απόρριψη οποιουδήποτε προσχεδίου προϋπολογισμού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα μπορούσαν να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης και να τον απομακρύνουν από το αξίωμα. Από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε αιφνιδιαστικές πρόωρες εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, το γαλλικό κοινοβούλιο έχει διχαστεί μεταξύ της αριστεράς, της ακροδεξιάς και του κέντρου, χωρίς κανένας να μπορεί να συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό έχει οδηγήσει σε επανειλημμένα αδιέξοδα σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Ο διάλογος με την αντιπολίτευση

Την Τετάρτη, ο Λεκορνί συναντήθηκε με κόμματα της αντιπολίτευσης, πριν διορίσει νέα κυβέρνηση. Το υπόβαθρο του 39χρονου ανήκει στην παραδοσιακή δεξιά πριν ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν και είναι πιθανό να διατηρήσει τη συνεργασία οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης με το παραδοσιακό δεξιό κόμμα, τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς και την κληρονομιά της φιλοεπιχειρηματικής οικονομικής πολιτικής του Μακρόν.

Αλλά αν ο Λεκορνί θέλει να αποφύγει μια πρόταση δυσπιστίας, θα πρέπει να βρει εναν τρόπο συνεννόησης με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με τους πολιτικούς αναλυτες να εκτιμούν ότι ίσως καταφέρει να έρθει σε μια συμφωνία «μη άμεσης επίθεσης» προκειμένου να μην ψηφίσουν – τουλάχιστον άμεσα – μια πρόταση δυσπιστίας για απομάκρυνσή του.

Οι Σοσιαλιστές στη συνάντηση με τον Λεκορνί την Τετάρτη ζήτησαν «ένα τέλος στις σκληρές περικοπές στον προϋπολογισμό», λέγοντας ότι θέλουν «δίκαιες συνεισφορές από τους πλουσιότερους» και περισσότερες πολιτικές που θα βοηθήσουν τους Γάλλους να τα βγάλουν πέρα. Αλλά η αριστερή πτέρυγα του κόμματος πως ο Λεκορνί δεν ήταν διατεθειμένος να αποκαλύψει πολλά από τα σχέδιά του.

«Θα δούμε τι θα πει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φωρ. Ο Φωρ είπε ότι αν ο Λεκορνί «δεν είναι πρόθυμος να μας ακούσει», και επομένως οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να στηρίξουν μια πρόταση μομφής για να τον αποβάλουν.

Η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός , μιας βασικής δύναμης της αντιπολίτευσης, βγήκε από μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Λεκορνί λέγοντας: «Αν συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει».

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της, το οποίο ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του ορίου του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ένα χρέος που ισοδυναμεί με το 114% του ΑΕΠ. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

