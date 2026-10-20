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Έντονες αντιδράσεις προκαλούν βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να δείχνουν αστυνομικούς να απομακρύνουν αντικείμενα από καταστήματα στη Λιμόζ της Γαλλίας, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη βίαιες διαδηλώσεις.

Τα σχετικά πλάνα μεταδόθηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης και έγιναν γρήγορα viral. Σε ένα από τα βίντεο, δύο αστυνομικοί φαίνονται να παίρνουν αντικείμενα από κατάστημα της Lacoste, στην οδό Rue du Clocher, και να τα τοποθετούν στις πλαϊνές θήκες των μοτοσικλετών τους. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 17 Οκτωβρίου, γύρω στις 20:00.

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Σε άλλο βίντεο, αστυνομικοί εμφανίζονται να αποχωρούν από διαφορετικό κατάστημα κρατώντας μεγάλα μπλε κουτιά, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι εικόνες προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με τη δράση τους, με τις αστυνομικές αρχές να παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για όσα καταγράφηκαν.

Fransız polisleri yağma yaparken görüntülendi



Limoges şehrinde iki polis memuru LACOSTE MAĞAZASINDAN AYAKKABILARI ÇALDI pic.twitter.com/lG26z1Rr3L October 19, 2026

Η απάντηση των Αρχών

Η γαλλική αστυνομία αρνήθηκε ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε λεηλασία, ξεκαθαρίζοντας: «Όχι, οι αστυνομικοί δεν λεηλάτησαν κατάστημα στη Λιμόζ».

Όπως υποστηρίζουν οι Αρχές, η παραλαβή των αντικειμένων από το κατάστημα έγινε έπειτα από εντολή αξιωματικού της δικαστικής αστυνομίας, με σκοπό τη διασφάλισή τους στο πλαίσιο έρευνας για αδίκημα που διαπιστώθηκε επ’ αυτοφώρω. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, τα αντικείμενα επιστράφηκαν αργότερα στο κατάστημα.

Το γαλλικό μέσο Le Média, που έδωσε στη δημοσιότητα τα σχετικά βίντεο, γνωστοποίησε ότι εξέτασε την αυθεντικότητά τους, επιχειρώντας, μεταξύ άλλων, να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουν παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, προχώρησε σε διασταύρωση μαρτυριών και δημοσίευσε την απάντηση της αστυνομίας, ώστε να παρουσιάσει και την επίσημη θέση των Αρχών.

‼️🔴‼️

C’est la crise pour tout le monde même pour la police 👌



‼️Une autre vidéo ou on voit des policiers dérober des objets en toute impunité



Hésitez pas à partager

———#17octobre pic.twitter.com/eQQSBW6Oae — G E N E R A L 🇫🇷🔻 (@GeneralInsou) October 18, 2026