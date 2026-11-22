Μενίδι: 26χρονος οδηγός τράκαρε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε με λοστό όσους του ζήτησαν τον λόγο

Κυβερνοεπιθέσεις: «Ό,τι είναι ευάλωτο θα χτυπηθεί γρήγορα» – Ποιες είναι οι «κρίσιμες οντότητες» και πόσο προετοιμασμένη είναι η Ελλάδα

Καταδίωξη που θύμισε «GTA» στη Συγγρού: Οδηγός αγνόησε σήμα της αστυνομίας και επιχείρησε να διαφύγει (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, υποστήριξε τη νομιμότητα της αστυνομικής επέμβασης κατά τη διάρκεια καταδίωξης οδηγού που κατέληξε στη σύλληψή της.

Ο ίδιος αιτιολόγησε το σπάσιμο του τζαμιού του οχήματος ως αναγκαία ενέργεια για την αποτροπή πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος από την οδηγό.

Σύμφωνα με τον κ.

Βλάχο, οι αστυνομικοί έδρασαν χωρίς να ασκήσουν βία κατά της γυναίκας, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ομάδας επεσήμανε την έλλειψη σαφών πρωτοκόλλων για την ακινητοποίηση οχημάτων που αρνούνται τον έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με εισαγγελική εντολή, η γυναίκα που πρωταγωνίστησε στην επεισοδιακή καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ. στη λεωφόρο Συγγρού μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11), σε μία «κινηματογραφική» καταδίωξη, με αφετηρία τη Νέα Σμύρνη. Η οδηγός αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και συνεχίζοντας την πορεία της, μέχρι οι δυνάμεις της Αστυνομίας να καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν στη Συγγρού.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη αστυνομική δύναμη, με περιπολικά και μοτοσικλέτες να περικυκλώνουν το ασημί Opel Corsa. Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τη γυναίκα από το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψή της, με τις κατηγορίες της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης.

«Ασπίδα» για τους αστυνομικούς ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη της γυναίκας, δίνοντάς τους μάλιστα συγχαρητήρια για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο ίδιος δικαιολόγησε την απόφαση των αστυνομικών να σπάσουν το τζάμι του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιήσουν την οδηγό, επισημαίνοντας ότι έπρεπε να ενεργήσουν άμεσα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. «Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη», δήλωσε, ενώ παράλληλα συνεχάρη τους συναδέλφους του για την έκβαση της επιχείρησης.

«Αν προκαλούσε θανατηφόρο τροχαίο, σήμερα θα κάναμε άλλη συζήτηση»

Σχολιάζοντας το βίντεο από την επέμβαση των αστυνομικών στη Συγγρού, ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια οδηγό που ενεργούσε απρόβλεπτα και, όπως υποστήριξε, είχε ήδη αποπειραθεί να χτυπήσει με το όχημά της τις αστυνομικές μοτοσικλέτες.

«Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, το αυτοκίνητο είχε εγκλωβιστεί από τους αστυνομικούς στη λεωφόρο Συγγρού, ωστόσο παρέμενε ο κίνδυνος η οδηγός να επιχειρήσει νέα επικίνδυνη κίνηση. Όπως εξήγησε, υπήρχε το ενδεχόμενο να βάλει όπισθεν, να χτυπήσει το περιπολικό και στη συνέχεια να επιστρέψει στη λεωφόρο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μοτοσικλέτα και να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο δυστύχημα.

Advertisement

«Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η σύλληψη, ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ απέρριψε τους ισχυρισμούς περί άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας. «Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς σταματάμε ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο»

Ο Αντώνης Βλάχος αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί σε περιστατικά καταδίωξης, κάνοντας λόγο για ελλείψεις στις προβλεπόμενες οδηγίες και διαδικασίες που αφορούν την ακινητοποίηση οχημάτων.

Advertisement

«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», σημείωσε, εξηγώντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικοί καλούνται να βρουν μόνοι τους λύσεις, αναλαμβάνοντας παράλληλα σημαντικές ευθύνες.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, οι αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται συχνά να πάρουν πρωτοβουλίες και να αξιολογήσουν άμεσα τα δεδομένα, έχοντας ως βασικό στόχο την ολοκλήρωση της καταδίωξης χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Advertisement

Η καταδίωξη άρχισε χθες το μεσημέρι από τη Δάφνη, πέρασε από τη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού. Εκεί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να περικυκλώσουν το ασημί Opel Corsa και να σταματήσουν την πορεία του.

Όπως περιέγραψε ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ, η γυναίκα οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο, πραγματοποιούσε προσπεράσεις και κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομους, ενώ φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που την καταδίωκαν με τις μοτοσικλέτες τους.

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο της κατάστασης και δεν είχε πλήρη επίγνωση των ενεργειών της.

Advertisement

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα, έσπασαν το τζάμι για να μπορέσουν να προσεγγίσουν την οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή της με τις κατηγορίες της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης.

Advertisement

«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», κατέληξε ο Αντώνης Βλάχος.

Advertisement

Σχετικά άρθρα Καταδίωξη που θύμισε «GTA» στη Συγγρού: Οδηγός αγνόησε σήμα της αστυνομίας και επιχείρησε να διαφύγει (βίντεο) Κυβερνοεπιθέσεις: «Ό,τι είναι ευάλωτο θα χτυπηθεί γρήγορα» – Ποιες είναι οι «κρίσιμες οντότητες» και πόσο προετοιμασμένη είναι η Ελλάδα Μενίδι: 26χρονος οδηγός τράκαρε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε με λοστό όσους του ζήτησαν τον λόγο