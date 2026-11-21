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Μια «κινηματογραφική» καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Συγγρού, όταν οδηγός οχήματος αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει.

Η καταδίωξη εξελίχθηκε σε έναν από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να παρακολουθούν στενά το όχημα προκειμένου να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια.

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Η οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία της, αναπτύσσοντας επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά και πραγματοποιώντας ελιγμούς που προκάλεσαν την άμεση επέμβαση περιπολικών και δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Έπειτα από συντονισμένες κινήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περικυκλώσουν το ασημί αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν. Ωστόσο, η οδηγός φέρεται να παρέμεινε μέσα στο όχημα, έχοντας κλειδώσει τις πόρτες και αρνούμενη να βγει.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται οι αστυνομικοί να προσπαθούν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος, ενώ γύρω από το αυτοκίνητο έχουν αναπτυχθεί περιπολικά και μοτοσικλέτες της ΔΙΑΣ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να απομακρύνουν τη γυναίκα από το όχημα και να της περάσουν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στην καταδίωξη. Όπως φαίνεται στα σχετικά πλάνα, η οδηγός διαμαρτύρεται έντονα κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.