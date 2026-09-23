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Στη σύλληψη 34χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Νέου Λιμανιού στη Λεμεσό, ύστερα από περιστατικό καταδίωξης.

Ειδικότερα, γύρω στις 5:30 π.μ., περίπολο του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων (ΟΠΕ) εντόπισε τον 34χρονο, εναντίον του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης. Στην προσπάθειά του να διαφύγει με το όχημά του, ο ύποπτος προσέκρουσε σε αστυνομικό όχημα και παρέσυρε μέλος της Δύναμης, το οποίο επιχειρούσε να τον ακινητοποιήσει.

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Για την ακινητοποίησή του ρίφθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί από τους αστυνομικούς. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, ο 34χρονος προέβαλε αντίσταση και επιχείρησε εκ νέου να διαφύγει, προτού τελικά συλληφθεί.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία θα αιτηθεί την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Πηγή: ink.com