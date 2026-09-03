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Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από καταδίωξη οχήματος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ρίφθηκαν πυροβολισμοί στον αέρα και προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 10:40 το πρωί εντοπίστηκε στην οδό Ελλάδος αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, με μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης να κάνει σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

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Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, με τον αστυνομικό να τον ακολουθεί και ταυτόχρονα να ζητεί τη συνδρομή άλλων περιπόλων.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο οδηγός φέρεται να οδηγούσε αμελώς και να προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, φέρεται να ρίχνονταν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς από το υπό καταδίωξη όχημα.

Σε προσπάθεια ακινητοποίησης του αυτοκινήτου και τερματισμού της καταδίωξης, μέλη της Αστυνομίας έριξαν πυροβολισμούς στον αέρα, καθώς και προς τα ελαστικά του οχήματος.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή των φώτων του Ύψωνα, όπου το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε.

Στο όχημα επέβαιναν δύο Τουρκοκύπριοι, ηλικίας 20 και 19 ετών, οι οποίοι είναι συγγενείς μεταξύ τους. Ο 20χρονος φέρεται να ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

(Βίντεο) Καταδίωξη οχήματος με τ/κ πινακίδες.



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Πηγή: Ink.com