Σε πληρη εξέλιξη είναι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη στη Γάζα με χιλιάδες στρατιώτες που αντιστοιχούν σε δύο μεραρχίες, υποστήριξη από αέρος και εξειδικευμένα τμήμα του στρατού που έχει σπείρει για μια ακόμη φορά τον τρόμο στους εναπομείναντες 700.000 κατοίκους οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να την εγκαταλείψουν.

Μάλιστα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα και τα πρώτα βίντει από την χερσαία επιχείρηση.

🇮🇱🇵🇸⚡- The IDF released footage showing its ground forces entering Gaza City during the ongoing offensive to occupy the city. pic.twitter.com/HUiiLcrTSb — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) September 16, 2025

Footage from the ground operation in the Gaza Strip:



"IDF forces are deepening the maneuver in the Gaza City area" https://t.co/yjAKoAKAoN pic.twitter.com/wQoAnFiww7 September 17, 2025

Στο μεταξύ, από το πρωί της Τρίτης σχηματίζονται τεράστια καραβάνια εξόδου Παλαιστινίων από τη πόλη ενώ πολλοί ακόμη εκτιμάται πως είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή καθώς μαίνονται οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις του ισρραηλινού στρατού που υπολογίζει ότι περίπου 3.000 μαχητές τις Χαμάς βρίσκονται στην περιοχή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας. «Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ. «Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο δε Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την άλλη, οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές. Τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι το Ισραήλ δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για μια ειρηνική έκβαση. «Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος και δεν είναι ανοιχτό σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Αναζητώντας οδούς ασφαλούς διαφυγής

Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε το απόγευμα της Τρίτης ότι 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 386 τραυματίστηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμό των Παλαιστινίων από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου σε σχεδόν 65.000. Φοβούνται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος.

Και παράλληλα συνεχίζεται ο αγώνας των κατοίκων να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η Λίνα αλ Μαγκρέμπι, 32 ετών, μητέρα τριών παιδιών από τη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της – παρά τον κίνδυνο – μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματικό που της έδωσε εντολή να εκκενώσει το σπίτι της.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και για μια σκηνής», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στη Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ για τη μεταφορά. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη».

Η Νιβίν Ιμάντ αλ Ντιν, 38 ετών, μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι έφυγε προς το νότο μετά τη ρίψη φυλλαδίων εκκένωσης από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι τους.

«Δεν μπόρεσα να πάρω τα έπιπλα μαζί μου, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού. Το να αφήσω τα πάντα πίσω μου ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε.

Το κόστος της μετακίνησης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ, ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ. Με τις περισσότερες οικογένειες να έχουν στερηθεί το εισόδημά τους από την αρχή του πολέμου, ορισμένες αναγκάζονται να περπατήσουν χιλιόμετρα ή να παραμείνουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

