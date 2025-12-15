Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Bundestag ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.

Σύμφωνα με την BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για να συζητήσει το πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ εκεί βρίσκονται μεταξύ άλλων απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως φυσικά και ο Γερμανός καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

