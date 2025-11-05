Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του και αποπειράθηκε να σκοτώσει άλλους 27 στη Γερμανία, καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Άαχεν σε ισόβια φυλάκιση.

Ο 44χρονος νοσηλευτής εργαζόταν σε νοσοκομείο του Βίρζελεν, κοντά στο Άαχεν της Γερμανίας, στο τμήμα παρηγορητικής φροντίδας ηλικιωμένων και σκότωνε τους ασθενείς χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης.

Τα εγκλήματα γινόντουσαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 και από το δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιάζουσας σοβαρότητας», γεγονός το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης έπειτα από 15 χρόνια.

Οι δικηγόροι του 44χρονου ζήτησαν την απαλλαγή του, επικαλούμενοι διαταραχή προσωπικότητας.

Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία του Άαχεν, έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές περισσότερων ασθενών του καταδικασθέντος προκειμένου να επανεξεταστούν τα αίτια θανάτου τους.