Ένα γερό «χαστούκι» έδωσαν στον ντόναλντ Τραμπ αρκετοί ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς ψήφισαν υπέρ της κατάργησης των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Καναδά, καταφέρνοντας μια σημαντική ήττα στην κυβέρνησ.

Η εκ των έσω αμβισβήτηση της πολιτικής Τραμπ έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του προέδρου που κινδυνεύει να χάσει και το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει βέτο κατά της ψήφισης της Βουλής κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί μόνο εάν τα 2/3 της Γερουσίας το καταψηφίσει. Η πορεία αυτή θα έχει ενδιαφέρον για την εσωκομματική ηρεμία στους Ρεπουμπλικάνους καθώς το κόμμα ελέγχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εξοργισμένος ο Τραμπ προειδοποίησε τους βουλευτές της παράταξής του πως αν τάσσονταν εναντίον των δασμών, θα «υποστούν τις συνέπειες όταν γίνουν οι εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των εσωκομματικών διαδικασιών» για την ανάδειξη υποψηφίων.

«Οι τελωνειακοί δασμοί μας έφεραν οικονομική και εθνική ασφάλεια και κανένας ρεπουμπλικάνος δεν θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή αυτού του προνομίου», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Οι απειλές που εξαπέλυσε αφορούσαν 6 βουλευτές του κόμματός του που ενώθηκαν με τους δημοκρατικούς κι ενέκριναν το κείμενο που προβλέπει να τερματιστεί η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που κήρυξε ο κ. Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025, κάτι που του επέτρεψε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά.

Αρμοδιότητα του Κογκρέσου

Η ψηφοφορία διεξήχθη μετά τη λήξη μέτρου που απαγόρευε κάθε διαδικασία για το ζήτημα των τελωνειακών δασμών. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, κατέβαλε προσπάθεια ως προχθές Τρίτη για να παραταθεί η ισχύς του, μάταια.

Γενικά υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου, πολλοί κοινοβουλευτικοί της αμερικανικής δεξιάς αποδοκιμάζουν δημόσια, από λίγο ως πολύ, την πολιτική προστατευτισμού του προέδρου Τραμπ, ακόμη περισσότερο διότι είναι το Κογκρέσο, και όχι ο πρόεδρος, που ως εκ του Συντάγματος έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή τελωνειακών δασμών.

Επαναβεβαιώνοντας το προνόμιο αυτό της νομοθετικής εξουσίας, ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον τόνισε χθες ότι «δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εκχωρήσουμε τις αρμοδιότητές μας».

«Ως συντηρητικός παλαιάς κοπής, ξέρω οι τελωνειακοί δασμοί είναι φόρος (που επιβαρύνει) τους αμερικανούς καταναλωτές», σχολίασε μέσω X πριν από την ψηφοφορία.

Ο Καναδάς, όπως και πολλοί άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, επλήγη από αλλεπάλληλα κύματα τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς 35% σε διάφορα προϊόντα εισαγόμενα από τον Καναδά την περασμένη χρονιά, πάντως μείωσε το ποσοστό για τις εισαγωγές ενέργειας και επέτρεψε πολλές εξαιρέσεις για αγαθά που εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και στο Μεξικό.

Πάνω από το 75% των εμπορικών ανταλλαγών των δυο χωρών εξαιρείται από τους τελωνειακούς δασμούς που αποφάσισε ο μεγιστάνας, δυνάμει των όρων της συμφωνίας.

