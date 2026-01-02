Ο Γουίλ Σμιθ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε αγωγή που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τη New York Post.

Την αγωγή υπέβαλε ο επαγγελματίας βιολονίστας Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και συνεργάτες του από την Treyball Studios Management, Inc. επιχείρησαν να τον «χειραγωγήσουν σκόπιμα και να τον προετοιμάσουν για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση».

Σύμφωνα με τον ενάγοντα, η επαγγελματική τους σχέση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συμμετείχε σε εμφάνιση του Σμιθ, ενώ στη συνέχεια προσλήφθηκε για την περιοδεία «Based on a True Story: 2025 Tour».

Ο Τζόζεφ αναφέρει ότι η σχέση τους έγινε πιο στενή, όταν ο Γουίλ Σμιθ του πρότεινε να συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις για τον επερχόμενο δίσκο του, ενώ φέρεται να του έκανε προσωπικές δηλώσεις περί «ξεχωριστής σύνδεσης».

Κατά την πρώτη στάση της περιοδείας στο Λας Βέγκας, τον Μάρτιο του 2025, ο βιολονίστας διέμενε σε ξενοδοχείο που είχε κλείσει η ομάδα του Σμιθ.

Όπως ισχυρίζεται, όταν επέστρεψε στο δωμάτιό του μετά από πρόβα, εντόπισε ενδείξεις ότι είχε εισέλθει άγνωστο άτομο, μεταξύ των οποίων ένα χειρόγραφο σημείωμα με προσωπικό μήνυμα, προσωπικά αντικείμενα και φαρμακευτικό σκεύασμα που δεν του ανήκε.

Ο Τζόζεφ δήλωσε ότι φοβήθηκε για την ασφάλειά του, ενημέρωσε την ασφάλεια του ξενοδοχείου, ζήτησε αλλαγή δωματίου και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την αγωγή, η ομάδα του Σμιθ τον κατηγόρησε για το περιστατικό και τελικά τον απέλυσε, αμφισβητώντας την καταγγελία του.

Ο Τζόζεφ υποστηρίζει ότι η απόλυσή του ήταν προσχηματική, καθώς αντικαταστάθηκε άμεσα από άλλον βιολονίστα, και ότι υπέστη σοβαρή ψυχική και οικονομική βλάβη. Εκπρόσωποι του Γουίλ Σμιθ δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις κατηγορίες.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)

