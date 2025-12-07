Η Sony Pictures φαίνεται έτοιμη να φορέσει για ακόμη μία φορά το χαρακτηριστικό μαύρο της κοστούμι, καθώς, σύμφωνα με πηγές του Deadline, ετοιμάζεται νέα ταινία «Men in Black» από τον σεναριογράφο του επιτυχημένου franshise «Bad Boys For Life», Κρις Μπρέμνερ. Παρ’ όλο που δεν αναφέρεται ακόμα επίσημα κάπου το όνομα του, έχει ήδη αναλάβει να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της sci-fi κωμωδίας.

Για την ακρίβεια, οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδέα είναι πως μόλις ο Μπρέμνερ ολοκληρώσει το σενάριο, ο Γουίλ Σμιθ, ως πρωταγωνιστής της αρχικής σειράς ταινιών, θα είναι από τους πρώτους που θα το παραλάβουν, με την ελπίδα να επιστρέψει στον ρόλο του Agent J.

Όπως μετέδωσε και το Hollywood Reporter, παραμένει άγνωστος ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθεί ο χαρακτήρας του στην ιστορία: αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν θα εμφανιστεί περισσότερο ως δευτερεύουσα παρουσία. Ωστόσο, θα συμπεριληφθεί σε κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά, οι πηγές τονίζουν ότι ο Σμιθ δεν είναι επίσημα συνδεδεμένος με το πρότζεκτ και δεν πρόκειται να δεσμευτεί για τίποτα πριν διαβάσει το τελικό σενάριο.

Το «Men in Black» επικεντρώνεται σε μια μυστική κυβερνητική υπηρεσία η οποία παρακολουθεί, ρυθμίζει και προστατεύει τη Γη από εξωγήινες μορφές ζωής. Οι μυστικοί πράκτορες -γνωστοί μόνο από τα αρχικά τους-, διαγράφουν αναμνήσεις, κρύβουν διαστημικές απειλές και αντιμετωπίζουν επικίνδυνα εξωγήινα εγκλήματα, προκειμένου η ανθρωπότητα να μην γνωρίσει ποτέ τι πραγματικά συμβαίνει. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία των Πρατόρων J και K και οι υψηλού ρίσκου, συχνά χιουμοριστικές, αποστολές τους για τη διάσωση του πλανήτη.

Συνολικά, το franchise έχει αποφέρει 1,904 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του 1997.

Όσον αφορά τον Μπρέμνερ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Deadline, ο σεναριογράφος έχει εξελιχθεί σε σταθερό συνεργάτη τόσο της Sony Pictures, όσο και του ίδιου του Γουίλ Σμιθ, καθώς έγραψε και το επερχόμενο θρίλερ δράσης του Netflix, «Fast & Loose», στο οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός.

Με πληροφορίες από Deadline, The Hollywood Reporter