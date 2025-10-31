Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, NASA, απέρριψε τους ισχυρισμούς της τηλεπερσόνας Κιμ Καρντάσιαν πως η διαστημική αποστολή του 1969 που έφερε τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη ήταν ψεύτικη.

«Ναι Κιμ Καρντάσιαν, έχουμε πάει στη Σελήνη στο παρελθόν…6 φορές! Και ακόμα καλύτερα, η αποστολή “Άρτεμις” της NASA επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ. Κερδίσαμε την τελευταία κούρσα του Διαστήματος και θα κερδίσουμε και αυτήν» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπηρεσιακού διευθυντή της NASA, Σον Ντάφι.

Advertisement

Advertisement

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Η Καρντάσιαν έκανε τα εν λόγω σχόλια στο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής ριάλιτι σειράς της, «The Kardashians», λέγοντας στη Σάρα Πόλσον πως θεωρεί ότι η προσελήνωση «δεν συνέβη».

Αν και έχουν επανειλημμένα καταρριφθεί, οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το αν άνθρωποι έχουν όντως φτάσει στη Σελήνη παρουσιάζονται ανθεκτικές εδώ και πάνω από 50 χρόνια, ειδικά από την άνοδο των social media και μετά.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο η Καρντάσιαν φαίνεται να δείχνει στην Πόλσον μια συνέντευξη του αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, που μαζί με τον Νηλ Άρμστρονγκ έκαναν τα πρώτα βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης κατά την αποστολή «Απόλλων 11».

«Σου στέλνων ένα εκατομμύριο άρθρα τόσο με τον Μπαζ Όλντριν όσο και με τον άλλο» λέει η Καρντάσιαν, πριν διαβάσει μια φράση που αποδίδεται στον Όλντριν και εμφανίζεται να απαντά σε μια ερώτηση για την πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής.

«Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή επειδή δεν έγινε. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, μα δεν ήταν επειδή δεν συνέβη» διαβάζει.

Advertisement

Είναι ασαφές τι άρθρο διαβάζει η Καρντάσιαν ή αν οι φράσεις ήταν όντως του Όλντριν.

Λίγο μετά η τηλεπερσόνα εμφανίζεται να λέει σε έναν παραγωγό πως πιστεύει ότι η προσεδάφιση στη Σελήνη ήταν ψεύτικη. «Νομίζω πως ήταν ψεύτικη. Έχω δει βίντεο του Μπαζ Όλντριν να λέει πως δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια σε συνεντεύξεις. Ίσως θα έπρεπε να βρούμε τον Μπαζ Όλντριν» λέει.

Σημειώνεται πως η τηλεπερσόνα απάντησε στην ανάρτηση του Ντάφι ρωτώντας τι συμβαίνει με τον διαστρικό «επισκέπτη» 3Ι/Atlas. Αυτός με τη σειρά του την προσκάλεσε στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι για την εκτόξευση της αποστολής «Άρτεμις» στη Σελήνη.

Advertisement

Με πληροφορίες από BBC