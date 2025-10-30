Η Kιμ Kαρντάσιαν παραδέχτηκε ανοικτά πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι, το 1969, αμφισβητώντας την γνησιότητα της αποστολής «Απόλλων 11».

Η 45χρονη σταρ των ριάλιτι προσπάθησε να πείσει την ηθοποιό που συμμέτεχει επίσης στο τηλεοπτικό σόου “All’s Fair”, Σάρα Πόλσον να συμφωνήσει μαζί της ότι η αποστολή “Apollo 11” του Μπαζ Ολντριν, 95 ετών, και του αείμνηστου Nιλ Αρμστρονγκ δεν συνέβη ποτέ.

«Σου στέλνω ήδη ένα εκατομμύριο άρθρα, με τον Μπαζ Όλντριν και… τον άλλον», είπε η Κιμ στη 50χρονη Πόλσον, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ, ανάμεσα στα γυρίσματα της σειράς στο Hulu.

«Ναι, στείλ’ τα», απάντησε η Πόλσον, καθώς η Κιμ της έδειχνε τι της έστελνε.

«Αυτή η κοπέλα τον ρωτάει, “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” και [ο Όλντριν] απαντά, “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη”».

Kim Kardashian Insists the 1969 Moon Landing Was Fake: ‘It Didn't Happen' https://t.co/nTBbQDpCGG — People (@people) October 30, 2025

Η Κιμ υποστήριξε στη συνέχεια ότι, επειδή ο 95χρονος αστροναύτης έχει «γεράσει», του ξεφεύγουν τέτοια σχόλια. «Οπότε πιστεύω ότι δεν έγινε», παραδέχτηκε.

Η Πόλσον της είπε ότι θα ψάξει το θέμα σε βάθος, αφού δει τι της έστειλε η Κιμ. Η Κιμ αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην κάμερα ότι στέλνει συνεχώς θεωρίες συνωμοσίας στη συμπρωταγωνίστριά της, αναφέρει το People.com.

Αργότερα, πίσω στο τροχόσπιτό της, ένας παραγωγός τη ρώτησε ευθέως αν πράγματι δεν πιστεύει πως οι αστροναύτες περπάτησαν στη Σελήνη. «Όχι, δεν νομίζω ότι πήγαμε. Νομίζω πως ήταν ψέματα», απάντησε η Κιμ και πρόσθεσε ότι έχει δει βίντεο όπου ο αμερικανός μηχανικός και πρώην αστροναύτης, Μπαζ Όλντριν «λέει συνέχεια πως δεν έγινε» η αποστολή.

Έπειτα εξήγησε γιατί είναι πεπεισμένη για αυτή τη θεωρία: «Γιατί ο Μπαζ Όλντριν λέει ότι δεν έγινε; Δεν υπάρχει βαρύτητα στη Σελήνη – τότε γιατί κυματίζει η σημαία; Τα παπούτσια που έχουν στο μουσείο, που δήθεν φόρεσαν στη Σελήνη, έχουν διαφορετικό αποτύπωμα από τις φωτογραφίες. Και γιατί δεν φαίνονται αστέρια;»

Ξέροντας ότι τα σχόλιά της θα προκαλέσουν αντιδράσεις, ένας παραγωγός τη ρώτησε τι θα απαντήσει σε όσους την πουν τρελή. Η Κιμ Καρντάσιαν είπε: «Θα πουν ότι είμαι τρελή έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπες στο TikTok και δες μόνος σου».