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  • Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, κατηγόρησε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι διαστρεβλώνει την ιστορία για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες.
  • Ο Μπαγκαέι χαρακτήρισε τις αναφορές του Αμερικανού υπουργού στους Ελληνοπερσικούς πολέμους ως μέρος ενός γνωσιακού πολέμου και προσβολή για τον ελληνικό πολιτισμό.
  • Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε τη συμβολή των Ιρανών στοχαστών στη διατήρηση των ελληνικών ιδεών κατά τον Μεσαίωνα και αμφισβήτησε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Τέλος, πρότεινε στον Αμερικανό υπουργό να μελετήσει το έργο του ποιητή Χαφέζ για να κατανοήσει καλύτερα τη λεπτότητα και τον πλούτο του ιρανικού πολιτισμού.
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Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης εξακολουθούν να προκαλούν οι ιστορικές αναφορές του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στους Ελληνοπερσικούς πολέμους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Πνύκα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, χαρακτήρισε την ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ως «μέρος του γνωσιακού πολέμου της Αμερικής εναντίον του Ιράν», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παρουσιάζει μια διαστρεβλωμένη εικόνα της ιστορίας για να δικαιολογήσει την πολιτική της.

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«Προσβολή για τον ελληνικό πολιτισμό»

Σύμφωνα με τον Μπαγκαέι, η χρήση ιστορικών γεγονότων με τρόπο που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες είναι επικίνδυνη και συνιστά προσβολή τόσο για τον ελληνικό πολιτισμό όσο και για την κουλτούρα.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι αναφορές του Ρούμπιο αναδεικνύουν, έστω και ακούσια, τη μακραίωνη ιστορία του Ιράν και τη συμβολή του στη διατήρηση και τη μετάδοση της ελληνικής σκέψης.

«Ο κ. Ρούμπιο έχει ακούσια αναγνωρίσει σημαντικές πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το Ιράν έχει αντέξει για χιλιετίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ρόλο Ιρανών και μουσουλμάνων στοχαστών στη μετάφραση και τη διατήρηση των ελληνικών ιδεών κατά τον Μεσαίωνα, τονίζοντας ότι ο ιρανικός πολιτισμός διαμορφώθηκε και διατηρήθηκε μέσα από διαδικασίες πολιτισμικής σύνδεσης και δημιουργίας.

«Η Δύση όπως υπάρχει σήμερα, από άποψη νοήματος και σκέψης, δεν θα υπήρχε αν οι Ιρανοί και Μουσουλμάνοι στοχαστές δεν είχαν υπηρετήσει ως μεταφραστές και διερμηνείς των ελληνικών ιδεών κατά τους σκοτεινούς αιώνες του Μεσαίωνα. Ο ιρανικός πολιτισμός έχει εδραιωθεί και διατηρηθεί σταθερά μέσω πράξεων σύνδεσης και δημιουργίας», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

Η αναφορά στον Πέρση ποιητή Χαφέζ

Ο Μπαγκαέι απευθύνθηκε, τέλος, στους συμβούλους του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, προτείνοντάς τους να του προσφέρουν ένα αντίγραφο της «Συλλογής του Χαφέζ», του έργου του σπουδαίου Πέρση λυρικού ποιητή του 14ου αιώνα.

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«Τους προτρέπω να δώσουν ένα αντίγραφο από τη “Συλλογή του Χαφέζ” στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο, ώστε να εξοικειωθεί με τη λεπτότητα του ιρανικού πολιτισμού και κουλτούρας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ αμφισβήτησε τη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του δυτικού και του ελληνικού πολιτισμού, διευρύνοντας την αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον από το πεδίο της ιστορίας σε εκείνο της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι του δυτικού και του ελληνικού πολιτισμού».

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