Η αρσενική άλκη ονόματι Emil, του οποίου οι καλοκαιρινές… περιπλανήσεις προκάλεσαν χάος στους δρόμους και σιδηροδρόμους της Αυστρίας, αιχμαλωτίστηκε, ναρκώθηκε και απελευθερώθηκε σε ένα καταπράσινο φυσικό καταφύγιο, αφήνοντας τους πολυάριθμους θαυμαστές του να του εύχονται καλή τύχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο περίπου τριών ετών μεγαλύτερος αντιπρόσωπος των ελαφοειδών που πιστεύεται ότι κατάγεται από την Πολωνία ή την Τσεχία, έγινε διάσημος στο διαδίκτυο τον Αύγουστο με την χαοτική οδύσσειά του σε περιοχές της Αυστρίας όπου οι άλκες είναι σπάνιες.

Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να αναλάβουν δράση αυτή την εβδομάδα, όταν ο Emil φάνηκε έτοιμος να πηδήξει ένα φράχτη στην αυτοκινητόδρομο Α1, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τον εαυτό του και τους αυτοκινητιστές. Τα ενήλικα αρσενικά ελάφια, από τα μεγαλύτερα θηλαστικά της Ευρώπης, μπορούν να φτάσουν σε βάρος τα 800 κιλά.

«Ένα ατύχημα – όπως επιβεβαιώνουν οι ειδικοί στην άγρια φύση – θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή όλων των εμπλεκομένων», δήλωσε η περιφερειακή σύμβουλος που πήρε την απόφαση να πιάσει και να μεταφέρει τον Εμίλ, Michaela Langer-Weninger.

Οι υπεύθυνοι για την προστασία των ζώων, χρησιμοποιώντας drones και θερμικές κάμερες για να εντοπίσουν τον Emil, πραγματοποίησαν την επιχείρηση τη Δευτέρα. Τον ηρέμησαν και τον σήκωσαν προσεκτικά οκτώ πυροσβέστες σε ένα ρυμουλκούμενο μεταφοράς με άχυρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξύπνησε ελαφρώς ζαλισμένος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς το Δάσος της Βοημίας. Ο Εμίλ απελευθερώθηκε στο τσεχικό εθνικό πάρκο Šumava, όπου υπάρχει ήδη ένας πληθυσμός περίπου 30 ελαφιών. Κατά την άφιξή του, άρχισε να γλείφει βρύα.

«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Εμίλ και να είναι δυνατή η παρακολούθηση της μελλοντικής του ζωής στην άγρια φύση, φοράει τώρα μια ετικέτα στο αυτί με πομπό GPS», ανέφεραν οι αυστριακές περιφερειακές αρχές σε δήλωση.

Ο Εμίλ έγινε γνωστός ως Problem-Elch (ελάφι-πρόβλημα) μετά από επανειλημμένες εμφανίσεις του σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και μπλοκάρισμα δρόμων, προκαλώντας εκτενή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στην Αυστρία καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές έφταναν στο τέλος τους.

Από που πήρε το όνομά του και το γκρουπ που απέκτησε στο facebook!

Πριν από δύο εβδομάδες, κατέλαβε μία από τις πιο πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές της χώρας, περπατώντας στο ανάχωμα και σταματώντας την κυκλοφορία για τέσσερις ώρες. Μετακινήθηκε μόνο όταν μια ατμομηχανή προχώρησε προς το μέρος του με μειωμένη ταχύτητα.

Οι ταξιδιώτες άρχισαν να αστειεύονται ότι τυχόν απροσδόκητες καθυστερήσεις πρέπει να οφείλονται στο ατίθασο ζώο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πήρε το όνομά του από τον Εμίλ Ζάτοπεκ, τον ξακουστό Τσέχο δρομέα μεγάλων αποστάσεων.

Οι εικόνες του πεισματάρικου Εμίλ να βόσκει σε ένα ηλιόλουστο ξέφωτο, να κολυμπά στον Δούναβη, να τρώει μήλα κατευθείαν από το δέντρο, να εξερευνά ένα γήπεδο γκολφ και να πλησιάζει τα περίχωρα της Βιέννης, κέντρισαν το ενδιαφέρον και την καρδιά των Αυστριακών.

Μάλιστα εμφανίστηκαν fan clubs στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και μια ομάδα για χάρη του Emil στο Facebook η οποία συγκέντρωσε 26.000 μέλη. Αυτό είχε ως αντίκτυπο να υπάρξουν εκκλήσεις που ζητούσαν να αφήσουν το ζώο στην ησυχία του. Εκατοντάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων δημοσίευσαν θερμά αποχαιρετιστήρια μηνύματα και ευχές ώστε να βρει ο Emil σύντροφο στο νέο του σπίτι.

