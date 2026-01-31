Η σύντροφος του Γιανίκ Σίνερ, Λάιλα Χασάνοβιτς, δεν ήταν παρούσα στον ημιτελικό του Australian Open εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς και ο λόγος της απουσίας της έχει πλέον γίνει γνωστός.

Η προσπάθεια του Σίνερ να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο στο Australian Open έπεσε στο κενό, καθώς ηττήθηκε από τον «Τζόλε» στον ημιτελικό του φετινού τουρνουά. Ωστόσο, η σύντροφος του τετραπλού νικητή Grand Slam δεν ήταν πουθενά ορατή στις εξέδρες του Μέλμπουρν Παρκ και ο λόγος για την απουσία της έχει πλέον αποκαλυφθεί.

Το 25χρονο μοντέλο από τη Δανία συνήθως κάθεται το box του Σίνερ κατά τη διάρκεια των μεγάλων αγώνων του Grand Slam και ήταν παρούσα στον τελικό του Γαλλικού Όπεν του 2025 και στη νίκη του στο Wimbledon. Αυτές οι εμφανίσεις της προηγήθηκαν της δημοσιοποίησης της σχέσης τους.

Ωστόσο, αποφάσισε να μην πάει καθόλου στο Μελβούρνη και η απουσία της ήταν καθαρά επαγγελματική, καθώς η Χασάνοβιτς ήταν απασχολημένη με τις εμφανίσεις της στις Εβδομάδες Μόδας σε όλη την Ευρώπη. Οι αναρτήσεις της μοντέλου στο Instagram αποκάλυψαν την πραγματική ιστορία πίσω από την απουσία της, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες της Κοπεγχάγης και του Παρισιού, ενώ ο φίλος της αγωνιζόταν στο κορτ.

Η Χασάνοβιτς έβαλε τις υποχρεώσεις της ως μοντέλο σε πρώτη προτεραιότητα, πράγμα που σήμαινε ότι δεν μπορούσε να είναι εκεί για να υποστηρίξει τον Σίνερ κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεών του με τον Τζόκοβιτς ή τον αντίπαλό του στους προημιτελικούς, Μπεν Σέλτον.

Το ζευγάρι έκανε επίσημη τη σχέση του στο Vienna Open τον Οκτώβριο του 2025. Ο Σίνερ νίκησε τον Zβέρεφ στον τελικό και κατά την ομιλία του μετά τη νίκη παραδέχτηκε δημοσίως τη σχέση τους για πρώτη φορά.

Πριν από τον Σίνερ, η Χασάνοβιτς είχε σχέση με τον πρώην οδηγό της Φόρμουλα 1 Mικ Σουμάχερ, γιο του θρύλου των αγώνων Mίκαελ.