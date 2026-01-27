Η προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας θα εγκρίνει την Τρίτη ένα διάταγμα που θα νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά, δήλωσε η υπουργός Μετανάστευσης, μια κίνηση που αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά αποφάσεων της ιβηρικής χώρας με την οποία διαχωρίζεται από τις αυστηρότερες πολιτικές που εφαρμόζουν άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Η Έλμα Σάις δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να εργαστούν «σε οποιονδήποτε τομέα, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας» και επεσήμανε «τις θετικές επιπτώσεις» της μετανάστευσης.

Estoy orgulloso de defender lo que defendemos en España y en el mundo.



No vamos a aceptar el despotismo transatlántico de algunas administraciones.



Somos la semilla de una Europa que va a crecer y a germinar en los próximos años. pic.twitter.com/zanyIIc8SP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 25, 2026

«Μιλάμε για εκτιμήσεις, πιθανώς ο αριθμός να κυμαίνεται γύρω στο μισό εκατομμύριο άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «αναγνωρίζει και ;προσδίδει αξιοπρέπεια» στα άτομα που βρίσκονται ήδη στην Ισπανία.

Πηγές από το υπουργείο ανέφεραν ότι το μέτρο θα επηρεάσει όσους ζουν στην Ισπανία ήδη για τουλάχιστον πέντε μήνες και έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η νομιμοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης τα παιδιά των αιτούντων άσυλο που ήδη ζουν στην Ισπανία, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ανέφερε η Σάις.

January 27, 2026

Για να διευκολύνει την εφαρμογή του μέτρου η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε «βασιλικό διάταγμα», μια ρύθμιση που προβλέπεται στο Σύνταγμα της Ισπανίας. Το διάταγμα αυτό δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να απαιτείται η έγκρισή του από το κοινοβούλιο όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει την πλειοψηφία.

Η Ισπανία χρειάζεται τους μετανάστες για να καλύψουν τα κενά της στο εργατικό δυναμικό

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δηλώνει ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση για να καλύψει τα κενά στο εργατικό δυναμικό και να αντισταθμίσει τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις συντάξεις και το κράτος πρόνοιας.

Η πιο ανοιχτή στάση της κυβέρνησής του απέναντι στη μετανάστευση έρχεται σε αντιδιαστολή με την τάση που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος με την προεκλογική τους εκστρατεία να βασίζεται πρωτίστως σε αντι-μεταναστευτικές θέσεις.

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης της ηπείρου, με δεκάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να φτάνουν στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, στα ανοικτά της βορειοδυτικής Αφρικής.

Οι παράνομες αφίξεις μεταναστών στην Ισπανία μειώθηκαν κατά περισσότερο από 40% το 2025, κυρίως λόγω της απότομης πτώσης των ροών κατά μήκος της επικίνδυνης διαδρομής του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική προς τις Καναρίους Νήσους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια αλλοδαποί ζουν στην Ισπανία, σε έναν συνολικό πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων ανθρώπων.

