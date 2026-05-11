Ζευγάρι Γερμανών καταδικάστηκε στην Ισπανία σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών, επειδή κρατούσε τα τρία παιδιά του απομονωμένα μέσα στο σπίτι για περίπου τριάμισι χρόνια, μετά την πανδημία του κορωνοϊού, λόγω έντονων φόβων για τον έξω κόσμο.

Το δικαστήριο έκρινε τους δύο γονείς ένοχους για παραμέληση της οικογένειας και για πρόκληση ψυχολογικής βλάβης στα παιδιά, αλλά τους αθώωσε από σοβαρότερες κατηγορίες που αφορούσαν παράνομη κατακράτηση. Η εισαγγελία είχε ζητήσει πολύ αυστηρότερη ποινή, έως και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι γονείς είναι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ η μητέρα έχει και αμερικανική υπηκοότητα.

Advertisement

Advertisement

Τα στοιχεία τους δεν δημοσιοποιήθηκαν για να προστατευθεί η ταυτότητα των παιδιών: δύο δίδυμα 9 ετών και ένα παιδί 11 ετών.

Εκτός από τη φυλάκιση, τους επιβλήθηκε και υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί, ενώ αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα για τουλάχιστον 3 χρόνια και 4 μήνες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν η αστυνομία εντόπισε τα παιδιά να ζουν σε κακές συνθήκες υγιεινής σε σπίτι κοντά στην Οβιέδο στη βόρεια Ισπανία, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Ο δικηγόρος της μητέρας υποστήριξε ότι τα παιδιά έκαναν κατ’ οίκον εκπαίδευση, ζούσαν σε σταθερό οικογενειακό περιβάλλον και τρέφονταν κανονικά. Πρόσθεσε επίσης ότι το ζευγάρι, που παραμένει υπό κράτηση, είναι εν μέρει ικανοποιημένο από την απόφαση, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση.