Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik, σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (26/10).

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

Advertisement

Advertisement

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».



По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире.



"Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты" pic.twitter.com/j0k9LBwgU8 — Ученик Штирлица4 (@max_otto4) October 26, 2025

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης. «Δεν υπάρχει ανάλογο στον κόσμο» θριαμβολόγησε.

🚨BREAKING NEWS



The Russian military announced the test of the unlimited-range nuclear-propelled "Burevestnik" cruise missile.



The missile remained airborne for approximately 15 hours and traveled 14,000 kilometers. pic.twitter.com/Va3wbSBjyo — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) October 26, 2025

Ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε σήμερα στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥

Путин на линији фронта са начелником генералштаба Герасимовим и највишим официрима СВО у вези напредовања..

Тестирање ракете "Буревестник" је успешно завршено и она је од данас ОПЕРАТИВНА.

Домет ракете НЕОГРАНИЧЕН‼️‼️‼️ pic.twitter.com/64Fl8MtZ17 — Црни Ђорђе (@djole1968) October 26, 2025

Με πληροφορίες από Reuters