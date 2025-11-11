Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εν μέσω της επίσκεψης του Σύρου μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Syrian President Ahmed al-Sharaa greets his supporters outside the White House after meeting with US President Donald Trump. pic.twitter.com/0BrVADwFEM Advertisement Advertisement November 10, 2025

«Η Συρία θα γίνει (…) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.

📍HE President Ahmad Al-Sharaa held a meeting at the White House with U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Vice President J.D. Vance, and Syrian Foreign Minister Asaad Al-Shaibani. The meeting was warm, candid, and forward-looking, lasting for over an… pic.twitter.com/aiQxbBoHgn — حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 10, 2025

Ανοίγει ξανά η πρεσβεία

Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, με φόντο την επίσκεψη του μεταβατικού σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ