Ένα ζευγάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τις διακοπές του στη Βενετία, αφού εντοπίστηκε να κολυμπά σε κανάλι της πόλης.

Ο 35χρονος Βρετανός και η 25χρονη Ρουμάνα σύντροφός του έπρεπε να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια μέρα που έφτασαν, καθώς οι γονδολιέροι τους κατήγγειλαν στην τοπική αστυνομία για το μπάνιο τους στο κανάλι.

Το ζευγάρι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 450 ευρώ ο καθένας και εκδιώχθηκε από τη Βενετία για 48 ώρες, αποτελώντας την 1.136η κύρωση που επιβάλλεται σε τουρίστες για ανάρμοστη συμπεριφορά φέτος, σύμφωνα με την Αστυνομία της Βενετίας.

Σύμφωνα με το CNN, οι τουρίστες βούτηξαν κοντά στη γέφυρα Accademia, κοντά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, και οι γονδολιέροι στο κιόσκι Rio San Vidal ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, οι οποίες τους απομάκρυναν από το νερό.

«Η Βενετία πρέπει να προστατευθεί από όσους δεν τη σέβονται. Η προστασία της πόλης σημαίνει τη διασφάλιση της ευπρέπειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που θέλουν να την απολαμβάνουν με πολιτισμένο τρόπο», δήλωσε η σύμβουλος ασφαλείας της Βενετίας.

Το κολύμπι στα κανάλια της πόλης απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας, λόγω της έντονης κυκλοφορίας σκαφών, αλλά και για λόγους καθαριότητας, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού.

Από τις 1.136 απελάσεις του τρέχοντος έτους, περίπου 10 αφορούσαν περιστατικά κολύμβησης. «Από την αρχή του έτους, έχουμε εκδώσει συνολικά 1.136 διαταγές απέλασης για περιστατικά υποβάθμισης και ανάρμοστης συμπεριφοράς», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας της Βενετίας, Τζιάνι Φραντζόι, στο CNN.

Η κακή συμπεριφορά των τουριστών θεωρείται από τους αξιωματούχους μία από τις πιο αρνητικές συνέπειες του υπερτουρισμού.

Τον Ιούλιο του 2024, ένας Αυστραλός άνδρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο και απέλαση για κατάδυση από τη γέφυρα του Ριάλτο, αφού φίλοι του ανήρτησαν το περιστατικό στα social media. Το προηγούμενο έτος, δύο Γάλλοι τουρίστες τιμωρήθηκαν για κολύμπι γυμνοί στο κανάλι υπό το φως του φεγγαριού, ενώ τον Αύγουστο του 2022, ένας Γερμανός άνδρας τιμωρήθηκε για σέρφινγκ στο κανάλι.

Οι αρχές της Βενετίας προσπαθούν να βρουν ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα από τον τουρισμό και στις απαιτήσεις των κατοίκων για μια πόλη που λειτουργεί προς όφελός τους.

Οι ημερήσιοι επισκέπτες πληρώνουν πλέον 10 ευρώ για είσοδο τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα και κατά τις περιόδους αιχμής όλο το χρόνο. Παράλληλα, η πόλη έχει περιορίσει τις ομάδες τουριστών σε έως 25 άτομα, έχει απαγορεύσει τη χρήση μεγαφώνων και το να στέκονται σε στενά δρομάκια για ξεναγήσεις.

