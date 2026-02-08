Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας (LDP) και η Σανάε Τακαΐτσι θα παραμείνουν στην εξουσία, καθώς μαζί με τους συμμάχους τους κερδίζουν θριαμβευτικά στις εκλογές για την Κάτω Βουλή, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 310 έδρες από τις συνολικά 465.

Ειδικότερα, ο συνασπισμός της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού αναμένεται ότι θα κερδίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις προβολές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK.

Advertisement

Advertisement

Το συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Τακαΐτσι και το συμμαχικό της Κόμμα της Καινοτομίας (λαϊκιστική κεντροδεξιά) αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 310 έδρες σύμφωνα με το NHK.

Αν οι προβολές επιβεβαιωθούν, θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2017 για το LDP, επικεφαλής του οποίου ήταν τότε ο Σίνζο Άμπε, μέντορας της Τακαΐτσι στην πολιτική, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

Το LDP αναμένεται να κερδίσει μόνο του περισσότερες από 300 έδρες, από τις 465 της κάτω βουλής, έναντι των 198 που είχε μέχρι τώρα.

Κολακευτικά σχόλια ο Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τις προηγούμενες μέρες, ο Τραμπ μίλησε για μια «δυνατή και σοφή ηγέτιδα», που αγαπά τη χώρα της. «Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι είναι κάποια που αξίζει ισχυρής αναγνώρισης για τη δουλειά που έχει κάνει μαζί με τη Συμμαχία της», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως είναι τιμή του να της παρέχει πλήρη στήριξη.

I am sincerely grateful to President Donald J. Trump for his warm words.

I look forward to visiting the White House this spring and to continuing our work together to further strengthen the Japan–U.S. Alliance.

Our Alliance and friendship with the United States of America are… pic.twitter.com/EKeowvyeDo — 高市早苗 (@takaichi_sanae) February 8, 2026

Μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός της, η πρωθυπουργός Τακαΐτσι δήλωσε πως το δυναμικό της συμμαχίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα της είναι «απεριόριστο».

Advertisement

«Βιάζομαι να μεταβώ την άνοιξη στον Λευκό Οίκο και να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ιαπωνοαμερικανική συμμαχία», έγραψε στο X.

Υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «βασισμένη σε μια βαθιά εμπιστοσύνη και μια στενή και σταθερή συνεργασία», η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «το δυναμικό της συμμαχίας μας είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ».

Πηγή: ΑΠΕ

Advertisement