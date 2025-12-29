Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπεύθυνοι της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας όταν, παρακολουθώντας ζωντανά τις εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, είδαν 2 νεαρούς να στέκονται επικίνδυνα κοντά στη λάβα που έρεε και μάλιστα να ποζάρουν ανενόχλητοι στον φακό της κάμερας που είχε εγκατασταθεί για την καταγραφή του φαινομένου.

Two men were spotted walking dangerously close to Hawaii's Kilauea volcano. In the video captured on Dec. 23, one can be seen gesturing to the webcam operated by the U.S. Geological Survey.



Locals say they have seen an uptick in people trespassing in areas closed to the public. pic.twitter.com/L7LJ6SRD2p December 29, 2025

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα της κάμερας της αμερικανικής υπηρεσίας, η οποία είχε τοποθετηθεί κοντά σε ποτάμι λάβας, οι δύο νεαροί βρέθηκαν στην περιοχή στις 23 Δεκεμβρίου. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το λεγόμενο «Επεισόδιο 39» της ενεργοποίησης του ηφαιστείου στη Χαβάη, το οποίο διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, καταγράφηκε μία ακόμη μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, εκτοξεύοντας καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων.

Τα πλάνα ήταν εντυπωσιακά.

Σύμφωνα με το ABC News, κάτοικοι της Χαβάης καταγγέλλουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των παραβιάσεων σε περιοχές που έχουν αποκλειστεί για το κοινό, λόγω του υψηλού κινδύνου.