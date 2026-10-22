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Αναστάτωση προκάλεσε στην Ινδία ένας ελέφαντας, ο οποίος μετέφερε ένα χρυσό ιερό βάρους 650 κιλών, όταν ξαφνικά βγήκε εκτός ελέγχου.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ινδουιστικής γιορτής. Ο ελέφαντας, που ονομάζεται Σομάνα, έπαθε αμόκ και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, ανατρέποντας αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές σε μοτοσικλέτες και σε γειτονικά κτίρια. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το χρυσό ιερό αποσπάστηκε από το ζώο και έπεσε στο έδαφος.

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An elephant carrying a 650kg sacred gold shrine went on a rampage during a Hindu festival in India, flipping a car and damaging nearby buildings. 🔗:https://t.co/qII77EbGkV https://t.co/7lTW5qd1IO — The Telegraph (@Telegraph) October 22, 2026

Κτηνίατροι και δασικές αρχές επενέβησαν, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον ελέφαντα με τη χρήση αναισθητικού βέλους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των παρευρισκόμενων. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να αυστηροποιήσουν τα μέτρα εκπαίδευσης των ελεφάντων, προτού αυτά συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις.