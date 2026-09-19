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Ένα μωρό ελέφαντα μόλις ενός μηνός βρέθηκε εγκλωβισμένο σε αρδευτική μονάδα στη Σρι Λάνκα, αφυδατωμένο και τόσο εξαντλημένο που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του.

Κτηνίατροι και διασώστες έσπευσαν να το βοηθήσουν, χορηγώντας του ορό και δεξτρόζη για να ανακτήσει υγρά και ενέργεια, ενώ περιποιήθηκαν και την περιοχή του ομφάλιου λώρου, που δεν είχε ακόμη επουλωθεί πλήρως.

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Σταδιακά το μικρό ελεφαντάκι άρχισε να δυναμώνει και, με τη βοήθεια των διασωστών, κατάφερε τελικά να σταθεί ξανά όρθιο. Αργότερα, με αρκετή υπομονή, δέχθηκε και το ειδικά παρασκευασμένο γάλα από μπιμπερό.

Οι διασώστες, ωστόσο, γνώριζαν ότι τίποτα δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τη φροντίδα και το γάλα της μητέρας του. Έτσι αποφάσισαν να το κρατήσουν ασφαλές στο σημείο μέχρι τη νύχτα, δίνοντας στη μητέρα του την ευκαιρία να επιστρέψει.

Και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η μαμά και η αγέλη επέστρεψαν.

Το μικρό ελεφαντάκι ενώθηκε ξανά με την οικογένειά του και πήρε τον δρόμο της επιστροφής στην αγέλη, σε ένα happy end που συγκινεί.