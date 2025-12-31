Οι φόβοι για την ύπαρξη ενός «Texas serial killer» αναζωπυρώθηκαν στο Χιούστον του Τέξας των ΗΠΑ, καθώς μέσα στην τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν 3 ακόμη σοροί σε ρέματα της πόλης.

Με τις τελευταίες αυτές ανακαλύψεις, ο αριθμός των σορών που έχουν βρεθεί στα υδάτινα κανάλια του Χιούστον το 2025 ανέρχεται τουλάχιστον στις 34 – μόλις μία λιγότερη από το περσινό ανησυχητικό ρεκόρ. Από το 2017 έως σήμερα, σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν βρεθεί νεκροί στα κανάλια της πόλης, σύμφωνα με αρχεία ιατροδικαστικών αρχών.

Advertisement

Advertisement

Η δημόσια φημολογία για την ύπαρξη ενός κατά συρροήν δολοφόνου κορυφώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν μέσα σε μόλις 5 ημέρες εντοπίστηκαν 5 σοροί. Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις από τον δήμαρχο του Χιούστον, Τζον Γουίτμαϊρ, και την αστυνομία, πολλοί κάτοικοι παραμένουν δύσπιστοι.

More than 30 bodies recovered from Houston-area bayous this year, sparking serial killer fears https://t.co/72dc9B24kq pic.twitter.com/YK2fLEcAmn December 31, 2025

Οικογένειες θυμάτων, όπως της 20χρονης Jade McKissic και του 22χρονου Kenneth Cutting Jr., επισημαίνουν ανησυχητικές ομοιότητες: και οι δύο εξαφανίστηκαν μετά από νυχτερινές εξόδους, άφησαν πίσω τα κινητά τους τηλέφωνα και δεν έφεραν εμφανή σημάδια τραύματος ή εγκληματικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα, οι φήμες έχουν γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα ενώ οι αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις δράσης κατά συρροήν δολοφόνου. «Δεν υπάρχει τίποτα, και θέλω να είμαι απολύτως σαφής, που να δείχνει ότι κάποιος δρα εδώ ως serial killer», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Χάρις, Σον Τίαρ.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of multiple unexplained deaths and potential serial violence



Fears of a "Texas serial killer" have intensified in Houston after three more bodies were recovered from the city's bayous this past week. Two bodies were discovered on… pic.twitter.com/sFW4cXngnN — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 28, 2025

Οι νεκροψίες για τις σορούς που βρέθηκαν στο Buffalo Bayou στις 22 και 24 Δεκεμβρίου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Advertisement

Ο Τίαρ αποδίδει πολλούς από τους θανάτους στο εκτεταμένο πρόβλημα αστέγων της πόλης, καθώς και σε ζητήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών. Όπως εξήγησε, τα κανάλια είναι δύσβατα και επικίνδυνα: «Όταν κάποιος βρεθεί μέσα σε αυτά, είναι πολύ δύσκολο να βγει. Αν συνδυαστεί με μέθη ή χρήση ουσιών, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη». Αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου σοροί έχουν τοποθετηθεί εγκληματικά στα κανάλια, αλλά υποστήριξε πως αυτό δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο.

No, Houston. There’s not a serial killer dumping bodies in the bayous. At least that’s what Harris County District Attorney Sean Teare says. @kprc2 pic.twitter.com/24TXEyxQUM — Gage Goulding – KPRC 2 (@GageGoulding) December 30, 2025

Το Buffalo Bayou εκτείνεται σε μήκος περίπου 53 μιλίων και συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο υδάτινων διαδρομών, όπως τα Brays, Carpenters, Greens, Sims και White Oak Bayou. Συνολικά, το Χιούστον διαθέτει περίπου 2.500 μίλια υδάτινων καναλιών.

Advertisement

Οι σημερινές ανησυχίες ξυπνούν μνήμες από παλαιότερες σκοτεινές υποθέσεις της περιοχής. Μια περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο I-45, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χιούστον, έγινε γνωστό ως τα «Texas Killing Fields», όπου μεταξύ 1971 και 2006 βρέθηκαν 34 σοροί νεαρών γυναικών και κοριτσιών.

(Με πληροφορίες από DailyMail, NewYorkPost)

Advertisement