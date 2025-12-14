Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σύμφωνα με το NBC news.
Από τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν 2 άτομα έχασαν της ζωή τους, ενώ 7 από τους 9 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα. Αν και οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάλυκες στον τόπο του συμβάντος, προς το παρόν δεν δίνουν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το όπλο που χρησιμοποίησε, το οποίο δεν έχει βρεθεί.
Το πανεπιστήμιο παρέμεινε σε lockdown για αρκετές ώρες αφού ο δράστης εισήλθε κρατώντας όπλο σε ένα κτίριο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Σήμερα (14/12) το πρωί, ανακοινώθηκε η άρση εφαρμογής του lockdown στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.
Δύο φοιτήτριες είχαν ξαναζήσει το ίδιο
Χρόνια νωρίτερα, η 21χρονη Μία Τρέτα και η 20χρονη Ζόι Βάισμαν είχαν επιζήσει από σχολικές επιθέσεις με πυροβολισμούς. «Αυτό που νιώθω περισσότερο είναι οργή – πώς τολμά αυτή η χώρα να επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο σε κάποιον σαν εμένα για δεύτερη φορά;» δήλωσε η Βάισμαν στους New York Times.
Σύμφωνα με τον Guardian, η Βάισμαν ήταν μόλις 12 ετών όταν έγινε μάρτυρας της επίθεσης στο λύκειο δίπλα στο γυμνάσιό της στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, το 2018, όπου σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι.
Η Τρέτα είχε πυροβοληθεί στην κοιλιά το 2019, όταν ένας 16χρονος άνοιξε πυρ στο λύκειο Saugus, κοντά στο Λος Άντζελες, σκοτώνοντας δύο άτομα, ανάμεσά τους και την καλύτερή της φίλη.
«Οι άνθρωποι πάντα πιστεύουν ότι “σε εμένα δεν θα συμβεί ποτέ”. Κι εγώ το ίδιο πίστευα, μέχρι που πυροβολήθηκα στο σχολείο μου», είπε στους New York Times.
Το Σάββατο, η Τρέτα διάβαζε στο δωμάτιό της. Αρχικά σκόπευε να μελετήσει στο κτίριο Barus and Holley, όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά άλλαξε γνώμη επειδή ένιωθε κουρασμένη.
Σύμφωνα με τον Guardian και το Gun Violence Archive, μόνο φέτος έχουν καταγραφεί 389 μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς, δηλαδή περιστατικά με τέσσερα ή περισσότερα θύματα. Πέρυσι, οι επιθέσεις ξεπέρασαν τις 500.
Το Πανεπιστήμιο Brown είναι ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο της Ivy League στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το έβδομο παλαιότερο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, καθώς ιδρύθηκε το 1764.
(Με πληροφορίες από Guardian, NBC news)