Το βίντεο που ανήρτησε το Iran International με την 38χρονη Mozhgan Zeynali με τα παιδιά της, δείχνουν στιγμές γέλιου και χαράς και οικογενειακής ευτυχίας, σε ένα συγκλονιστικό κοντράστ, καθώς ακολουθούν σκηνές από την κηδεία της, μετά τη δολοφονία της κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν. Σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις της 7ης Ιανουαρίου στην πόλη Fardis, δυτικά του Karaj, στο κεντρικό Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταφέρουν πληροφορίες από την σημερινή κατάσταση στην Τεχεράνη, υπάρχουν χιλιάδες σπίτια που έχουν κρεμάσει μαύρες σημαίες σε μπαλκόνια, θρηνώντας θύματα όπως η οικογένεια της 38χρονης.

Τρομακτικές αναφορές για αριθμούς νεκρών

Tην ίδια ώρα, ένα βίντεο ντοκουμέντο που αναπαράγεται (και) από ΜΜΕ στο Ισραήλ προβάλει ανατριχιαστικές εικόνες με έφηβους νεκρούς στο Ιράν.

“Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε στις 12 Ιανουαρίου στη λεωφόρο Pirouzi στην Τεχεράνη και δείχνει εκατοντάδες πτώματα δολοφονημένων αμάχων να κείτονται στο έδαφος για αναγνώριση, αφού οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν να πληρώσουν για τις σφαίρες(!) που χρησιμοποιήθηκαν για να σκοτώσουν τους αγαπημένους τους. Κάθε ζωή αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κόσμο, που εξαλείφθηκε από το ισλαμικό καθεστώς. Η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με τα τέρατα που διέπραξαν αυτή τη μαζική δολοφονία Ιρανών θα ήταν ένα καταστροφικό λάθος. Το καθεστώς πρέπει να φύγει”, γράφει στην ανάρτηση που το συνοδεύει η Ισραηλινή δημοσιογράφος Έμιλι Σρέντερ. (Η HuffPost δεν το προβάλει εδώ, καθώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά σκληρές).

BBC: Eρευνα για 17,091 θανάτους και εκτιμήσεις για 33,000 νεκρούς

“Μια ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της οποίας οι εκτιμήσεις έχουν αποδειχθεί ακριβείς στο παρελθόν, αναφέρει ότι έχει επαληθεύσει περισσότερους από 6.305 θανάτους. Το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency αναφέρει ότι ερευνά αναφορές για περισσότερους από 17.091 άλλους θανάτους. Άλλες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 33.000 (…) Πολλοί από τους νεκρούς πυροβολήθηκαν στους δρόμους, αλλά υπάρχουν αναφορές για διαδηλωτές που σκοτώθηκαν ενώ νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία και για άτομα που εξαφανίστηκαν μετά τη σύλληψή τους στα σπίτια τους”, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Οι ιρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που δέχθηκαν επίθεση από αυτούς που περιγράφουν ως «ταραξίες».

Διαμαρτυρία που διοργάνωσε η Διεθνής Αμνηστία σε υποστήριξη του ιρανικού λαού, στην Αθήνα – Ακτιβιστές της ελληνικής ενότητας της Διεθνούς Αμνηστίας και Ιρανοί που ζουν στην Αθήνα κρατούν κεριά και πλακάτ μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο σε ένδειξη υποστήριξης προς τον λαό του Ιράν, στην Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Iran International: “Πηγές από το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μιλούν για 36,500 νεκρούς”

“Η συντακτική μας ομάδα έχει πλέον στη διάθεσή της πιο λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφοριών του IRGC στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Άλλα κρατικά όργανα έχουν επίσης λάβει διαφορετικά στοιχεία από άλλους φορείς ασφαλείας. Ωστόσο, δεδομένης της κλίμακας των δολοφονιών, της σκόπιμης απόκρυψης και της φαινομενικά σκόπιμης αναταραχής στην καταγραφή και μεταφορά των πτωμάτων – μαζί με την πίεση που ασκείται στις οικογένειες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αθόρυβη ταφή των θυμάτων – φαίνεται ότι ακόμη και οι ίδιες οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν γνωρίζουν ακόμη τον ακριβή τελικό αριθμό των θυμάτων”, γράφει το δίκτυο Iran International.

Το συγκεκριμένο δίκτυο ανήρτησε στο YouTube ένα βίντεο διάρκειας 23′ λεπτών, με σκηνές από την αιματοχυσία στη διάρκεια των διαδηλώσεων, με πολύ σκληρές εικόνες. Το βίντεο βρίσκεται εδώ.

Παράλληλα, αναφέρει ότι “σε μια έκθεση που υποβλήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, την οποία είδε το Iran International, ο αριθμός των νεκρών αναφερόταν ως τουλάχιστον 27.500. Σύμφωνα με πηγές του ιρανικού Υπουργείου Εσωτερικών που μίλησαν στο Iran International υπό τον όρο της ανωνυμίας, η συγκέντρωση των στοιχείων που ελήφθησαν από τα επαρχιακά συμβούλια ασφαλείας μέχρι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου έδειξε ότι ο αριθμός των νεκρών είχε ξεπεράσει τους 30.000. Δύο ενημερωμένες πηγές από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δήλωσαν επίσης στο Iran International ότι σε δύο πρόσφατες εκθέσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών του IRGC, με ημερομηνία 22 και 24 Ιανουαρίου, ο αριθμός των νεκρών αναφερόταν σε περισσότερους από 33.000 και περισσότερους από 36.500 αντίστοιχα”.