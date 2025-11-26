Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η μητέρα που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία, όταν σκότωσε τα δύο παιδιά της και έκρυψε τις σορούς τους σε βαλίτσες.

Η Χακιούνγκ Λι, η οποία είχε κριθεί ένοχη τον περασμένο Σεπτέμβριο για τις δολοφονίες της 8χρονης Γιούνα Τζο και της 6χρονης Μίνου Τζο, θα περάσει τουλάχιστον 17 χρόνια πίσω από τα κάγκελα προτού μπορεί να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους.

Η 45χρονη Λι υποστήριξε ότι ήταν σε αμόκ τη στιγμή των δολοφονιών το 2018, τις οποίες διέπραξε λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ο δικαστής δήλωσε ότι η ψυχική υγεία της Λι έπαιξε ρόλο στην υπόθεση αλλά αποφάνθηκε ότι οι πράξεις της ήταν προμελετημένες.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν μόλις το 2022 από ένα ζευγάρι που κέρδισε σε δημοπρασία το περιεχόμενο μιας εγκαταλελειμμένης αποθήκης στο Ώκλαντ.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι η ψυχική υγεία της μητέρας επιδεινώθηκε μετά τον θάνατο του συζύγου και ότι άρχισε να πιστεύει ότι ήταν καλύτερο να πεθάνουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η Λι προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τα παιδιά της δίνοντάς τους μια ισχυρή δόση του αντικαταθλιπτικού ανακατεμένου σε χυμό αλλά πήρε λάθος δόση και ξύπνησε, διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά της ήταν νεκρά.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η πράξη της Λι ήταν «μια εγωιστική πράξη για να απελευθερωθεί από το βάρος της γονικής μέριμνας και μόνο».

Μετά τις δολοφονίες, η Λι άλλαξε το όνομά της και έφυγε από τη Νέα Ζηλανδία. Συνελήφθη στη Νότια Κορέα -όπου γεννήθηκε- τον Σεπτέμβριο του 2022 και εκδόθηκε πίσω στη Νέα Ζηλανδία αργότερα τον ίδιο χρόνο.