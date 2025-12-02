Συναγερμός σήμανε έξω από τη Βαρκελώνη, καθώς εντοπίστηκε εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF), μια ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια που μπορεί να πλήξει σοβατά τη χοιροτροφική βιομηχανία της χώρας, των 8,8 δισ. ευρώ τον χρόνο. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης, η κυβέρνηση κινητοποίησε εκατοντάδες αστυνομικούς, δασοφύλακες και στρατιωτικούς.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιός έφτασε στην περιοχή της Μπελατέρας πιθανότατα μέσω μολυσμένης τροφής που κατέληξε σε ένα αγριογούρουνο. Η τοποθεσία είναι πέρασμα πολλών φορτηγών, κάτι που ενισχύει το σενάριο μεταφοράς μολυσμένων προϊόντων από άλλη χώρα.

Μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών αγριογούρουνων που βρέθηκαν θετικά στην ασθένεια – πρώτη φορά από το 1994 στην Ισπανία – επιβλήθηκε ζώνη αποκλεισμού 6 χιλιομέτρων και διερευνώνται οκτώ ύποπτα περιστατικά. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης, οι οποίες απολυμαίνουν τοποθεσίες, απομακρύνουν ζώα και παρακολουθούν την περιοχή με drones.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην ταΐζουν αγριογούρουνα και να ειδοποιούν άμεσα τις υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ζώων. Ο περιφερειάρχης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, τόνισε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα και συντονισμένα για την προστασία του κλάδου.

Η κρίση έχει προκαλέσει ανησυχία στις εξαγωγές, με τον υπουργό Γεωργίας, Λουίς Πλάνας, να ενημερώνει τους παραγωγούς ότι η Κίνα «πάγωσε» τις εισαγωγές μόνο από την επαρχία της Βαρκελώνης. Η ασιατική αγορά είναι νευραλγικής σημασίας, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το 42% των εξαγωγών χοιρινού εκτός ΕΕ και αποτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ.

Η ASF δεν απειλεί τον άνθρωπο, αλλά είναι συχνά θανατηφόρα για τα γουρούνια και δύσκολη να περιοριστεί. Μεταδίδεται από ζώο σε ζώο, μέσω εντόμων όπως τα τσιμπούρια, αλλά και μέσω μολυσμένου κρέατος, που μπορεί να «κρατήσει» τον ιό για μήνες ή και χρόνια. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα χοιρινού θεωρούνται ένας από τους βασικούς κινδύνους για τη διεθνή διασπορά.