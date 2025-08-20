Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι αναμένεται να κληθούν σε υπηρεσία, αρχίζοντας από την Τετάρτη, για την επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αφού ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψή της.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Times of Israel, οι σχετικές εντολές δεν θα έρθουν άμεσα, μα σε «κύματα», με την πλειονότητα – 40.000 με 50.000- να καλούνται σε υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου. Ένα δεύτερο κύμα αναμένεται τον Νοέμβριο- Δεκέμβριο και ένα τρίτο τον Φεβρουάριο- Μάρτιο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF). Υπενθυμίζεται πως ήδη δεκάδες χιλιάδες έφεδροι έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ενώ οι IDF έχουν πει ότι επεκτείνουν τη διάρκεια της υπηρεσίας για πολλούς εφέδρους που έχουν κινητοποιηθεί κατά 30-40 ημέρες. Αυτό φέρνει τον συνολικό αριθμό των εφέδρων ανά πάσα στιγμή γύρω στις 130.000.

Advertisement

Advertisement

Σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν δυνάμεις που βρίσκονται σε άλλα μέτωπα. Συνολικά, πέντε μεραρχίες των IDF, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Η επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας έχει λάβει το όνομα «Άρματα του Γεδεών Β», ακολουθώντας την προηγούμενη επιχείρηση με το ίδιο όνομα κατά τη οποία ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε πάνω από το 75% της Λωρίδας της Γάζας.