Ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε τη Γάζα «χρυσωρυχείο ακινήτων», σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Μάλιστα, σε δήλωσή του στο πλαίσιο συνεδρίου για το real estate στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει «διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη διανομή της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο».

Advertisement

Advertisement

Ο ακροδεξιός υπουργός φέρεται να υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «στη Γάζα υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία ακινήτων που αποδίδει τα έξοδά της» και να παραδέχθηκε ότι «έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτόν τον πόλεμο».

«Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά. Η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη γίνει. Τώρα, απλώς, πρέπει να χτίσουμε», επισήμανε ακόμη ο Σμότριχ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κατά καιρούς μιλήσει για την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ η Washington Post είχε παρουσιάσει έναν πλήρη φάκελο με μακέτες για το πλάνο του.