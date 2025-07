Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 19 ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένα εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στην Γέφυρα του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Έρικ Άνταμς το Cuauhtémoc έχασε την ισχύ του λίγο πριν την σύγκρουση ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι συνολικά στο πλοίο, που πραγματοποιούσε φιλική επίσκεψη, επέβαιναν 277 άνθρωποι.

Μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το BBC, στέκονταν στα κατάρτια τη στιγμή της σύγκρουσης, όπως δήλωσαν οι αρχές, ενώ τμήμα αυτών κόπηκε και έπεσε στο κατάστρωμα του πλοίου.

BREAKING 🚨

A massive ship flying Mexican flags just SLAMMED into the Brooklyn Bridge



NYC chaos? Maritime mishap? Or something much bigger unfolding beneath the surface 👀



This is not your regular Sunday.#BrooklynBridge #BreakingNews #spiritualsunday

pic.twitter.com/RkVeZYvEDL May 18, 2025

This is ridiculous. A Mexican Navy training ship Cuauhtémoc collided with the Brooklyn Bridge.



It's understood the captain lost control of the ship due to power loss.



This, I understand, what I don't understand is why he didn't know it was going to hit – two people are dead… pic.twitter.com/XFRHZlMWQp — Miri (@XMiriko) May 18, 2025

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης από τους 19 τραυματίστηκαν δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ επισημαίνει πως η γέφυρα εν έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Το ναυτικό του Μεξικού είχε νωρίτερα αναφέρει πως οι τραυματίες ήταν 22.

Οι συνθήκες για τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Ο επικεφαλής επιχειρήσεων του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης είπε πως η αρχική εκτίμηση είναι ότι το Cuauhtémoc παρουσίασε «μηχανικά προβλήματα» και διακοπή ρεύματος στα οποία αποδίδεται και η σύγκρουση με έναν από τους πυλώνες της γέφυρας.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.



pic.twitter.com/fncYDnHtuz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2025

A vessel collided with the Brooklyn Bridge today, prompting an immediate response from authorities.#BrooklynBridge #ShipCollision pic.twitter.com/TDqlK11hgR Advertisement May 18, 2025

Στο μεταξύ, πλήθος κόσμου που παρακολουθούσαν την ρότα του πλοίου έσπευσε να απομακρυνθεί από την περιοχή μετά την σύγκρουση στην γέφυρα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης είπε στους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή της γέφυρας του Μπρούκλιν, του λιμανιού South Street στο Μανχάταν και του Ντάμπο στο Μπρούκλιν.

Το Cuauhtémoc αργότερα ρυμουλκήθηκε επιτυχώς.

Το σκάφος, το οποίο έχει μήκος 297 πόδια (91 μέτρα) και πλάτος 40 πόδια (12 μέτρα), σύμφωνα με το ναυτικό του Μεξικού, απέπλευσε για πρώτη φορά το 1982. Κάθε χρόνο σαλπάρει στο τέλος των μαθημάτων στη στρατιωτική σχολή του ναυτικού για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι.

Φέτος απέπλευσε από το μεξικανικό λιμάνι του Ακαπούλκο στις 6 Απριλίου με 277 επιβαίνοντες και προορισμό την Ισλανδία.

