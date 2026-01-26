Πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ιστορικές χιονοπτώσεις και ακραίες θερμοκρασίες να επηρεάζουν περιοχές από τα νότια Βραχώδη Όρη έως τη Νέα Αγγλία. Περισσότερα από 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ πάνω από 14.400 πτήσεις ακυρώθηκαν, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), τουλάχιστον 180 εκατομμύρια άνθρωποι σε 37 πολιτείες – περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της χώρας – επηρεάζονται άμεσα από την κακοκαιρία. Σε 17 πολιτείες, καθώς και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Thank you to all of the city workers who have been working around the clock this weekend to keep us safe. No job is too small, no storm is too big. pic.twitter.com/TVuX3pCJIz — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Όπως μεταδίδει το NBC News, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής: δύο στη Λουιζιάνα, ένας στο Τέξας, ένας στο Κάνσας και τρεις στο Τενεσί.

Η NWS προειδοποιεί ότι στις βορειοανατολικές πολιτείες το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φτάσει έως και τα 60 εκατοστά έως τη Δευτέρα, ενώ σε περιοχές χωρίς χιονόστρωση αναμένεται «καταστροφική συσσώρευση πάγου». Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι θα οδηγήσουν σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, με επικίνδυνες συνθήκες για δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

Ο Τζος Βάις από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) χαρακτήρισε τη χιονοκαταιγίδα «μοναδική», επισημαίνοντας ότι εκτείνεται σε μήκος περίπου 2.000 μιλίων και θα αφήσει πίσω της ακραίο ψύχος και την επόμενη εβδομάδα.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και εκκλήσεις για παραμονή στο σπίτι

Την Κυριακή ακυρώθηκαν περισσότερες από 14.400 πτήσεις και καταγράφηκαν πάνω από 8.000 καθυστερήσεις, σύμφωνα με το FlightAware. Η εταιρεία Cirium κάνει λόγο για τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων σε μία ημέρα από την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας για «πολύ, πολύ χαμηλές» θερμοκρασίες.

Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες απορριμματοφόρα έχουν εξοπλιστεί με εκχιονιστικές λεπίδες, ενώ ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι προειδοποίησε για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων οκτώ ετών. Στο Σέντραλ Παρκ, κάτοικοι μετακινούνται ακόμη και με σκι, ενώ τα σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως.

TxDOT Dallas crews brining, plowing and blading on US 75 Sunday morning. Travel is discouraged. If you have to travel, give our crews room to work safely. pic.twitter.com/Y35kkiH8Ej — TxDOT Dallas (@TxDOTDallas) January 25, 2026

Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως -45°C

Σε περιοχές κοντά στα σύνορα της Νέας Υόρκης με τον Καναδά καταγράφηκαν ακραίες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να δείχνει έως και -45 βαθμούς Κελσίου στην κομητεία Λιούις.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, επέβαλε όριο ταχύτητας 56 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους, κάνοντας λόγο για συνθήκες «που δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια». Στη Τζόρτζια, οι μετεωρολόγοι μιλούν για τη σφοδρότερη χιονοθύελλα των τελευταίων δέκα και πλέον ετών.

Σύμφωνα με το PowerOutage.us, περισσότερες από 889.000 διακοπές ρεύματος είχαν καταγραφεί έως το απόγευμα της Κυριακής, με το Τενεσί να πλήττεται περισσότερο, καθώς πάνω από 300.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

