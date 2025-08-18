Η Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος.

Η οργάνωση Miss Universe (MUO) ανακοίνωσε στο CNN ότι «με χαρά επιβεβαιώνει» τη συμμετοχή της Αγιούμπ στον διαγωνισμό Miss Universe 2025, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

«Η οργάνωση Μις Υφήλιος καλωσορίζει με υπερηφάνεια τις εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, προωθώντας τη διαφορετικότητα, τον πολιτισμικό διάλογο και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την MUO, «η Ναντίν Αγιούμπ, καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα μας».

Η Αγιούμπ θα συμμετάσχει μαζί με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 χώρες και εδάφη στον 74ο τελικό του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η 27χρονη στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο The National. Σε ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη, δήλωσε ότι θέλει να γίνει η φωνή του παλαιστινιακού λαού:

«Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος. Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει τραγωδίες, ειδικά στη Γάζα, εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνιο, γυναίκα και παιδί, τη δύναμη των οποίων ο κόσμος πρέπει να δει. Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανά μας – είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς».

Η συμμετοχή της Αγιούμπ έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς προσοχής για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Οι αρχές στη Γάζα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών της Χαμάς, αλλά το υπουργείο Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, όλο και περισσότερες χώρες δεσμεύονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Πάνω από 145 χώρες έχουν πλέον προσχωρήσει στο αίτημα για διεθνή αναγνώριση. Πρόσφατα, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδια για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η Μεγάλη Βρετανία δήλωσε ότι θα το πράξει υπό όρους.



Πηγή: CNN