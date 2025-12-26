«Σάλο» προκάλεσε στη Νέα Υόρκη η διαφημιστική πινακίδα που μετέφερε το μήνυμα ότι «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» και αναρτήθηκε στην Times Square από την οργάνωση American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC). Αρκετοί χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκλητική, ενώ ορισμένοι έκαναν λόγο για ανιστόρητη θέση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για όσαν λαμβάνουν χώρα στη Γάζα τα τελευταία χρόνια. Η οργάνωση ήθελε να θυμίσει στο κοινό την καταγωγή του Ιησού από την Βηθλεέμ, μια πόλη στην Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη. Παράλληλα, χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα από το Κοράνι που έγραφε «Θυμήσου όταν οι άγγελοι ανακήρυξαν: Ω Μαρία! Ο Αλλάχ σου δίνει τα καλά νέα ενός Λόγου από Αυτόν, το όνομά του θα είναι ο Μεσσίας, Ιησούς, γιος της Μαρίας, τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο, και θα είναι ένας από τους πιο κοντινούς στον Αλλάχ».

Advertisement

Advertisement

Times Square billboard proclaims ‘Jesus is Palestinian.’



The American-Arab Anti-Discrimination Committee, the organization behind the billboard, has claimed Jesus was a ‘Palestinian refugee’ and said the billboard is designed to ‘reclaim the truth.’ pic.twitter.com/l91YNLTjCw — Oli London (@OliLondonTV) December 24, 2025

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από χρήστες των social media, που χαρακτήρισαν όσα είδαν προκλητικά και ανιστόρητα, επισημαίνοντας ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος, αλλά και ότι η Παλαιστίνη δεν υπήρχε την εποχή του Χριστού, καθώς η περιοχή βρισκόταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και ήταν γνωστή ως Ιουδαία.

«Είναι ένα αρκετά διχαστικό μήνυμα. Αν είσαι φιλοπαλαιστίνιος, θα το βρεις εντάξει. Πιθανώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αναρτήσουν. Είναι προκλητικό», τόνισε ένας τουρίστας που είδε από κοντά το μήνυμα για την Παλαιστίνη.

«Τι απεχθές, διχαστικό μήνυμα», «oι μόνοι που θα το εκτιμήσουν είναι αυτοί που είναι ήδη με το μέρος σας. Είναι απίστευτα ασεβές και αποξενώνει όλους τους άλλους», «ενδιαφέρουσα διαφήμιση! Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, πριν από την ονομασία Παλαιστίνη (ρωμαϊκή εποχή). Ο σημερινός ισχυρισμός αντικατοπτρίζει την πολιτιστική ταυτότητα, όχι την ιστορία. Προκαλεί μια καλή συζήτηση για την κληρονομιά έναντι της γεωπολιτικής», «ο Ιησούς γεννήθηκε Εβραίος στη Βηθλεέμ, η οικογένειά του ήταν εβραϊκή» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια στο Χ.

Από την πλευρά του ο εκτελεστικός διευθυντής της ADC, Αντέμπ Αγιουμπ, υποστήριξε ότι η πινακίδα δεν είχε ως στόχο να προκαλέσει διχασμό, αλλά να βοηθήσει τις χριστιανικές, αραβικές και μουσουλμανικές κοινότητες στις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τις «ομοιότητες» μεταξύ των πολιτισμών τους.

Merry Christmas from Times Square! From all of us at the @adc family! pic.twitter.com/t44haGe3Vk — Abed A. Ayoub (@aayoub) December 23, 2025

(Με πληροφορίες από New York Post)