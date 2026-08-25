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Γυαλιά κρφιά τα έκαναν στο κοσμοπολίτικο Κάπρι της Ιταλίας μια ομάδα τουριστών που έπεξαν ξύλο μεταξύ τους και πέταξαν καρέκλες στα στενά της Μαρίνα Γκράντε.

Αλλοι τουρίστες που περνούσαν από την περιοχή αποθανάτησαν σε βίντεο την άγρια συμπλοκή ανεβάζοντας τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιταλό βουλευτή της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι να το αναδημοσιεύει κάνοντας λόγο για εξωφρενικές σκηνές.

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"Rissa oggi a Capri, zona marina grande, all'esterno di un bar. Urgono controlli a Capri e più sicurezza. La notte una sola pattuglia presidia l'intera isola e cosi non va bene". pic.twitter.com/uRm7LsLYRs — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 24, 2026

Ο Μπορέλι μετέφερε και τις καταγγελίες κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων σχετικά με την αστυνόμευση του νησιού κατά τις νυχτερινές ώρες λέγοντας ότι «στο Κάπρι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι έλεγχοι και περισσότερη ασφάλεια. Τη νύχτα υπάρχει μόνο μία περίπολος για ολόκληρο το νησί. Αυτό δεν είναι σωστό» ανέφερε.

Απαντώντας, ο δήμαρχος του Κάπρι, Πάολο Φάλκο, αναφέρθηκε στα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο νησί. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η δημοτική αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ στο νησί λειτουργούν περίπου 80 κάμερες υψηλής ανάλυσης.

Για τη συμπλοκή τοποθετήθηκε και ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, εκφράζοντας την «κατηγορηματική καταδίκη» του για όσα συνέβησαν. Διέταξε επίσης την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης και των ελέγχων στο νησί.