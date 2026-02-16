Σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση και ερωτήματα για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους, ένας άνδρας στην Ιταλία προσπάθησε να αρπάξει ένα 18μηνο κοριτσάκι από τα χέρια της μητέρας του μέσα σε σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τοπικά και διεθνή ρεπορτάζ. Το βίαιο περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:00 το μεσημέρι στο Μπέργκαμο, όταν η οικογένεια ετοιμαζόταν να φύγει από το κατάστημα.

Σύμφωνα με την περιγραφή των γεγονότων, ο άνδρας -άστεγος και χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, αναφέρουν οι αρχές-, άρπαξε αιφνιδιαστικά την μικρή από τα πόδια, προσπαθώντας να την τραβήξει πίσω μέσα στο κατάστημα. Η μητέρα αντέδρασε αμέσως, αντιστεκόμενη σθεναρά και καλώντας σε βοήθεια, ενώ ο πατέρας επενέβη με την υποστήριξη περαστικών και προσωπικού ασφαλείας, περιορίζοντας τον δράστη μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Advertisement

Advertisement

🇮🇹 | ATTEMPTED KIDNAPPING IN BERGAMO: Toddler Injured in Supermarket Struggle 🛒⚠️



In Bergamo, a Romanian immigrant attempted to kidnap an 18-month-old girl from a supermarket while she was holding her mother's hand. The child suffered a fractured femur during the struggle. pic.twitter.com/githeDbsHH — Vox Occidental (@vox_occidental) February 15, 2026

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο μηριαίο οστό, το οποίο αποδόθηκε στη βίαιη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της απόπειρας αρπαγής. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για επιβαρυμένη απόπειρα απαγωγής και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς το αδίκημα τελέστηκε σε βάρος ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

Το σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί από την κάμερα του καταστήματος δείχνει με τρόπο αμείλικτο το μέγεθος της σύγκρουσης, με τη μητέρα και τους άλλους ενήλικες να παλεύουν για να προστατεύσουν το παιδί από τον άνδρα.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανησυχία για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων βίαιων συμπεριφορών. Η ιταλική κοινωνία -όπως και ευρύτερα η Ευρώπη-, παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης, που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για την προστασία των πολιτών, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ψυχική υγεία των ευάλωτων ομάδων.

Αυτό το περιστατικό, πέρα από την τραυματική εμπειρία για την οικογένεια, ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η καθημερινότητα και για το πώς οι κοινωνίες μπορούν να προωθήσουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τα πιο ευάλωτα μέλη τους.