Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 14χρονου που άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στα Καμίνια την Τετάρτη (3/9).

Ο 17χρονος είναι ο ίδιος ανήλικος που απασχόλησε τις αρχές τον περασμένο Μάιο, όταν είχε πάρει άλλο μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, αφήνοντάς το τελικά δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος ομολόγησε την πράξη του, τονίζοντας ότι προέβη σε αυτήν διότι «δεν χωνεύει τους γύφτους» και επειδή ήθελε να «δείξει πόσο άχρηστοι είναι».

Οι αρχές συνέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) τον 17χρονο, ο οποίος περίπου 24 ώρες νωρίτερα άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Καλλιρρόης, στο ύψος της Ακρόπολης.

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα του νεαρού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αυτόφωρο προκειμένου να δικαστεί.