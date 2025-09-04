Στην περιοχή του Αλίμου τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων εντόπισαν νωρίς το απόγευμα τής Πέμπτης και συνέλαβαν έναν 17χρονο, για τον οποίο έχουν στοιχεία ότι περίπου 24 ώρες νωρίτερα άρπαξε ένα βρέφος από τα Καμίνια του Πειραιά.

Το βρέφος εντοπίστηκε ώρες αργότερα μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Καλλιρρόης, στο ύψος της Ακρόπολης από μια γυναίκα, η οποία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ι 17χρονος κρύβεται πίσω από άλλη μια αρπαγή βρέφους τον περασμένο Μάιο, όταν άρπαξε το παιδί από τα χέρια μιας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το εγκατέλειψε δίπλα από κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχει ομολογήσει την πράξη του και φέρεται να υποστήριξε ότι το έκανε γιατί «δεν γουστάρει τους γύφτους» , όπως χαρακτηριστικά είπε στους αστυνομικούς.

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί και τον περασμένο Ιούνιο, καθώς παρίστανε τον ελεγκτή του ΟΑΣΑ στα αστικά λεωφορεία στην περιοχή της Γλυφάδας.