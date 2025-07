Ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Γουόρντ, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Top Boy», αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Ο 26χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Τάμεση στις 28 Αυγούστου. Οι κατηγορίες σχετίζονται με περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο του 2023 και αφορούν μία γυναίκα.

«Η ομάδα των ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στη γυναίκα που επέλεξε να καταγγείλει την υπόθεση. Γνωρίζουμε καλά ότι τέτοιες έρευνες μπορεί να έχουν σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες για τα άτομα που προχωρούν σε τέτοιες καταγγελίες», ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Σκοτ Γουέρ, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

