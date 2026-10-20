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Ορισμένα βετεράνα μοντέλα φέρεται να δυσαρεστήθηκαν από την επιλογή της, θεωρώντας ότι η Τζένερ λειτουργεί κυρίως ως επιχειρηματίας και όχι ως επαγγελματίας μοντέλο.

Η Κρις Τζένερ φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη του πρωταγωνιστικού ρόλου από την κόρη της, η οποία αξιοποίησε την ευκαιρία για εμπορική προβολή.

Ο δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας υπερασπίστηκε την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι η Τζένερ προσέδωσε στο θέαμα τη δυναμική που απαιτείται για τη σύγχρονη κουλτούρα.

Η ίδια η Κάιλι Τζένερ διέψευσε έμμεσα τις φήμες περί ανασφάλειας, εμφανιζόμενη στην πασαρέλα με απόλυτη αυτοπεποίθηση παρά τις αντιδράσεις του χώρου.

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Η εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret με το εντυπωσιακό Fantasy Bra, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν αναμφίβολα μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη φετινή επίδειξη μόδας στο Λος Άντζελες. Πίσω, ωστόσο, από τη λαμπερή εμφάνιση της ριάλιτι σταρ φέρεται να κρύβεται ένα παρασκήνιο με πρωταγωνίστρια τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, αλλά και αντιδράσεις από ορισμένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της Victoria’s Secret.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επιλογή της Κάιλι κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την επίδειξη, ενώ η απόφαση να φορέσει το πολυτελές σουτιέν φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια σε ορισμένες βετεράνες της πασαρέλας, οι οποίες είχαν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του διάσημου brand.

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Το φετινό Fantasy Bra ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της επίδειξης. Διακοσμημένο με 4.410 φυσικά διαμάντια και ένα τεράστιο κίτρινο διαμάντι 75 καρατίων, χρειάστηκε τη δουλειά 15 ανθρώπων και περισσότερες από 1.000 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Η δυσαρέσκεια των μοντέλων της παλιάς φρουράς

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ορισμένα από τα μοντέλα που συμμετείχαν στην επίδειξη δεν υποδέχθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την επιλογή της Κάιλι Τζένερ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Ορισμένα από τα παλιά μοντέλα δεν ενθουσιάστηκαν που η Κάιλι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής», ανέφερε πηγή στη Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι η ανάδειξη μιας επιχειρηματία με τεράστια επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να ενόχλησε μοντέλα που έχουν περάσει χρόνια χτίζοντας την καριέρα τους στις πασαρέλες.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Κάιλι αντιμετωπίζεται περισσότερο ως δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον χώρο των καλλυντικών παρά ως επαγγελματίας μοντέλο, προσθέτοντας ότι ορισμένες από τις παλαιότερες σταρ της Victoria’s Secret μπορεί να δυσκολεύτηκαν να αποδεχθούν πως η προσοχή στράφηκε σε εκείνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανάμεσα στα μοντέλα που φέρεται να μην έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό ήταν η Κάντις Σουάνπολ και η Έλσα Χοσκ. Η πρώτη είχε φορέσει το δικό της Fantasy Bra το 2013, ενώ η δεύτερη το 2018.

Πάντως, η πηγή εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν δημόσιες αντιδράσεις, καθώς τα μοντέλα γνωρίζουν καλά τους κανόνες της δημοσιότητας και αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία της Κάιλι Τζένερ μπορεί να εξασφαλίσει τεράστια προβολή για το brand.

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Η Κρις Τζένερ και η επιλογή αντί της Κένταλ

Το παρασκήνιο της επιλογής, σύμφωνα με τη Daily Mail, συνδέεται και με την Κένταλ Τζένερ. Παρότι η ίδια έχει καθιερωθεί ως επαγγελματίας μοντέλο, δεν έχει συνεργαστεί με τη Victoria’s Secret από το 2018, ενώ φέρεται να δεσμεύεται αυτή την περίοδο από συμβόλαιο με την ανταγωνιστική εταιρεία εσωρούχων Intimissimi.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κρις Τζένερ φέρεται να ενημέρωσε τη Victoria’s Secret ότι η μικρότερη κόρη της ήταν διαθέσιμη για τη συνεργασία. Η γνωστή μάνατζερ, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική πορεία των παιδιών της, φέρεται να είδε στην πρόταση την ευκαιρία να μετατρέψει την εμφάνιση της Κάιλι σε μια ξεχωριστή στιγμή προβολής.

Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα ανέφερε ότι η Κάιλι αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση, όταν ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον της Victoria’s Secret, ενώ η συμμετοχή της είχε και εμπορική διάσταση, καθώς συνδέθηκε με την προβολή της δικής της εταιρείας καλλυντικών, Kylie Cosmetics.

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Η ίδια είχε τη δυνατότητα να προωθήσει τα προϊόντα της κατά τη διάρκεια της επίδειξης, δίνοντας επιπλέον δημοσιότητα στη νέα συλλογή της, Winter Kissed.

Την επιλογή της Κάιλι σχολίασε και ο δημιουργικός διευθυντής της Victoria’s Secret, Άνταμ Σέλμαν, ο οποίος δήλωσε στη Vogue ότι η σταρ ξεπερνά τα όρια της μόδας, της κουλτούρας και της τηλεόρασης. Όπως εξήγησε, η επίδειξη αποτελεί ένα μεγάλο ψυχαγωγικό θέαμα και η Κάιλι ήταν, κατά την άποψή του, ιδανική για να συμβάλει σε αυτό.

Η Κένταλ, πάντως, δεν έδειξε δημόσια να ενοχλείται από την επιλογή της αδελφής της. Αντίθετα, σε ανάρτηση της Κάιλι στο Instagram σχολίασε «μια πανέμορφη γυναίκα!!!», δείχνοντας την υποστήριξή της.

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Η αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα

Όσο για το ενδεχόμενο να αισθάνθηκε άγχος περπατώντας δίπλα σε θρυλικά ονόματα της Victoria’s Secret, όπως η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, πηγή από το περιβάλλον της Κάιλι υποστήριξε ότι η ίδια δεν αντιμετώπισε την εμπειρία με ανασφάλεια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κάιλι εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι η παρουσία της θα προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε, δεν συνηθίζει να επηρεάζεται από την κριτική και δεν διστάζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θεωρεί ότι την εκφράζουν.

Έτσι, η εμφάνιση με το Fantasy Bra δεν αποτέλεσε μόνο μια εντυπωσιακή στιγμή για την ίδια, αλλά και μια κίνηση με σαφή επικοινωνιακή και εμπορική διάσταση για τη Victoria’s Secret και την Kylie Cosmetics. Και, αν οι πληροφορίες της Daily Mail ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η Κρις Τζένερ είχε φροντίσει ώστε η κόρη της να μην περάσει απλώς από την πασαρέλα, αλλά να βρεθεί στο επίκεντρο της μεγαλύτερης στιγμής της βραδιάς.

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