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Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκλεψε τις εντυπώσεις με τη στάση του στην επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret, καθώς ένα βίντεο από την εκδήλωση κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο 30χρονος ηθοποιός φαίνεται να μην δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα μοντέλα που περνούν από την πασαρέλα, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται η σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ.

Η επιχειρηματίας έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο σόου, προκαλώντας συζητήσεις, ενώ η αντίδραση του Σαλαμέ απέναντί της έγινε γρήγορα viral.

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Η διαφορετική αντίδραση του Σαλαμέ όταν εμφανίστηκε η Κάιλι Τζένερ

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά από τον λογαριασμό victoriaparis, ο ηθοποιός εμφανίζεται να κοιτάζει προς τα κάτω και να ασχολείται με το κινητό του, όσο τα μοντέλα διασχίζουν την πασαρέλα. Η στάση του αλλάζει όταν εμφανίζεται η Τζένερ, φορώντας το Fantasy Bra, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Τότε, ο Σαλαμέ ξεσπά σε χειροκροτήματα και την επευφημεί με ενθουσιασμό.

Timothée Chalamet reacts to Kylie Jenner walking for the Victoria’s Secret Fashion Show. https://t.co/9qT7wrEhjy October 19, 2026

Το στιγμιότυπο αναδημοσιεύτηκε και από σελίδα θαυμαστών της Τζένερ, με τη λεζάντα να συγκρίνει τη συμπεριφορά του ηθοποιού απέναντι στα υπόλοιπα μοντέλα με την αντίδρασή του στην εμφάνιση της συντρόφου του.

Οι χρήστες των social media σχολίασαν με ενθουσιασμό τη στάση του, χαρακτηρίζοντάς τον υποστηρικτικό σύντροφο και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο.