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Η εκδήλωση συνδύασε εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος με τη νέα γενιά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές δημιουργίες, πολυτελή εσώρουχα και τα παραδοσιακά φτερά αγγέλου.

Η Κάιλι Τζένερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα φορώντας το Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι διακοσμημένο με χιλιάδες φυσικά διαμάντια.

Στην επίδειξη συμμετείχαν επίσης γνωστά μοντέλα όπως η Αντριάνα Λίμα, η Μπάρμπαρα Πάλβιν και οι αδελφές Χαντίντ.

Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς πλαισίωσαν καλλιτέχνιδες όπως οι KATSEYE, η Tate McRae και η Megan Thee Stallion.

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Τα θρυλικά «αγγελάκια» τα φτερά, τα εντυπωσιακά εσώρουχα, οι δημιουργίες με πολύτιμους λίθους και τα πιο διάσημα πρόσωπα της μόδας επέστρεψαν στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, με το Fashion Show του 2026 να πραγματοποιείται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Κάλβερ Σίτι του Λος Άντζελες. Η διοργάνωση επέστρεψε στην πόλη έπειτα από 19 χρόνια, συγκεντρώνοντας μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της διεθνούς σκηνής.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις εμφανίσεις των supermodels. Η Κάιλι Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret φορώντας το πολυσυζητημένο Fantasy Bra, ενώ ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, παρακολουθούσαν από την πρώτη σειρά. Την ίδια στιγμή, η επιστροφή γνώριμων προσώπων, όπως η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, συναντήθηκε με την παρουσία μιας νέας γενιάς μοντέλων.

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Κάιλι Τζένερ: Το ντεμπούτο με το Fantasy Bra των 50 εκατ. δολαρίων

Η Κάιλι Τζένερ ήταν αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν περισσότερο στη φετινή διοργάνωση. Η επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, φορώντας το περίφημο Fantasy Bra, το οποίο επέστρεψε στο σόου έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.

Η δημιουργία, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον οίκο κοσμημάτων Jacob & Co., έχει εκτιμώμενη αξία 50 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι διακοσμημένη με 4.410 φυσικά διαμάντια. Στο κέντρο της δεσπόζει ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε με λευκά φτερά αγγέλου και μια αέρινη μίνι φούστα.

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Την ίδια στιγμή, ο Τιμοτέ Σαλαμέ την καμάρωνε από την πρώτη σειρά, έχοντας δίπλα του την Κρις Τζένερ. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο κοινό για να στηρίξει τη σύντροφό του στην πρώτη της εμφάνιση στο συγκεκριμένο σόου, με τα σχετικά στιγμιότυπα να προσθέτουν μια ακόμη celebrity διάσταση στη βραδιά.

Η επιλογή της Κάιλι, πάντως, δεν έμεινε ασχολίαστη. Η παρουσία της σε μια πασαρέλα που έχει συνδεθεί ιστορικά με κορυφαία μοντέλα προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με ορισμένους να αμφισβητούν την απόφαση της εταιρείας να της αναθέσει το εμβληματικό εσώρουχο. Η εμφάνισή της, ωστόσο, έφερε ξανά στο προσκήνιο το Fantasy Bra, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στην ιστορία της Victoria’s Secret.

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Μπέλα Χαντίντ: Η εντυπωσιακή έναρξη της πασαρέλας

Την έναρξη του σόου ανέλαβε η Μπέλα Χαντίντ, η οποία εμφανίστηκε με ένα πολύχρωμο σύνολο εσωρούχων σε πράσινες αποχρώσεις και εντυπωσιακά φτερά με floral λεπτομέρειες. Η αέρινη μίνι φούστα και οι ασορτί γόβες ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, δίνοντας στην πασαρέλα μια ανοιξιάτικη, σχεδόν παραμυθένια αισθητική.

Το μοντέλο, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σύγχρονης μόδας, έδωσε τον τόνο για μια βραδιά αφιερωμένη στη λάμψη, τις τολμηρές σιλουέτες και τα θεαματικά φτερά.

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bella hadid is opening the victoria’s secret fashion show✨ pic.twitter.com/pWEq03CeFE Advertisement October 18, 2026

Τζίτζι Χαντίντ: Με ροζ και ασημένιες λεπτομέρειες

Στην πασαρέλα ακολούθησε η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, η οποία κινήθηκε σε μια πιο παιχνιδιάρικη χρωματική παλέτα, με ροζ και ασημένιες λεπτομέρειες. Τα εντυπωσιακά φτερά και οι διαφορετικές εμφανίσεις της ανέδειξαν τη χαρακτηριστική αισθητική του σόου, όπου η εσώρουχα συνδυάζονται με θεατρικά στοιχεία και έντονα αξεσουάρ.

Η παρουσία των δύο αδελφών ήταν ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν, καθώς οι Χαντίντ αποτελούν εδώ και χρόνια δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς πασαρέλας.

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Αντριάνα Λίμα: Η βετεράνος που εξακολουθεί να ξεχωρίζει

Η Αντριάνα Λίμα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση της ανάμεσα στα διαχρονικά πρόσωπα της Victoria’s Secret. Με δαντελένιο κορμάκι σε έντονη πράσινη απόχρωση και εντυπωσιακά φτερά, το μοντέλο έφερε στην πασαρέλα την αισθητική που έχει συνδεθεί με τις πιο εμβληματικές στιγμές της διοργάνωσης.

Η επιστροφή της αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο για τους φίλους του θεσμού, καθώς η Λίμα είναι μία από τις μακροβιότερες και πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στην ιστορία του. Η άνεσή της μπροστά στις κάμερες και η χαρακτηριστική της κίνηση εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ταυτότητας του σόου.

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Μπάρμπαρα Πάλβιν: Η επιστροφή έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση της κόρης της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η Μπάρμπαρα Πάλβιν, η οποία επέστρεψε στην πασαρέλα μόλις έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της, Ντίλαν Σπράουζ.

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Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα ρομαντικό σύνολο σε απαλό ροζ, με διάφανο φόρεμα, εσώρουχα στην ίδια απόχρωση και χρυσούς κρίκους. Η επιστροφή της αποτέλεσε μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς, καθώς σηματοδότησε την επάνοδό της στη δουλειά σε μια ιδιαίτερη περίοδο της προσωπικής της ζωής.

Η ίδια έχει μιλήσει για την εμπειρία της νέας μητρότητας, ενώ πριν από το σόου εξέφρασε την εκτίμησή της για τη στήριξη που έλαβε από την ομάδα της Victoria’s Secret.

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Έλσα Χοσκ: Ροζ κορσές και εντυπωσιακά μανίκια

Η Έλσα Χοσκ έδωσε τη δική της εκδοχή της θεατρικής λάμψης, φορώντας έναν ροζ κορσέ με μακριά, εντυπωσιακά μανίκια που κινούνταν μαζί της καθώς περπατούσε. Η εμφάνιση συνδύαζε τη θηλυκότητα με μια πιο δραματική διάθεση, επιβεβαιώνοντας τη σχέση του μοντέλου με τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Victoria’s Secret.

Η επιστροφή της είχε επιπλέον συμβολισμό, καθώς η Χοσκ είχε φορέσει το Fantasy Bra το 2018, στην τελευταία εμφάνιση του συγκεκριμένου θεσμού πριν από τη φετινή αναβίωσή του.

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Κάντις Σουάνπολ: Ροζ αποχρώσεις και ατελείωτα πόδια

Η Κάντις Σουάνπολ εμφανίστηκε με ένα ροζ κορμάκι που τόνιζε τη σιλουέτα της, παραμένοντας πιστή στην αισθητική της Victoria’s Secret. Το μοντέλο από τη Νότια Αφρική αποτελεί μία από τις πιο γνώριμες παρουσίες της εταιρείας και η επιστροφή της ήταν ακόμη μία υπενθύμιση της σχέσης της με τον θεσμό.

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CANDICE SWANEPOEL THE WOMAN THAT YOU ARE, SPEECHLESS MY ANGEL pic.twitter.com/3ywOZQsUyU — 𝐤𝐚𝐫𝐥𝐚 (@tayfortnight) October 18, 2026

Αλεσάντρα Αμπρόζιο: Μια γνώριμη παρουσία με ροζ σύνολο

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο επέστρεψε στην πασαρέλα με ροζ σουτιέν και μια φουσκωτή φούστα που πρόσθετε όγκο και κίνηση στην εμφάνισή της. Η Βραζιλιάνα καλλονή, που έχει γράψει τη δική της ιστορία στις επιδείξεις της Victoria’s Secret, παρέμεινε πιστή στη θεαματική αισθητική που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Η παρουσία της δίπλα στην Αντριάνα Λίμα έδωσε στο σόου έναν έντονα νοσταλγικό χαρακτήρα, θυμίζοντας την εποχή κατά την οποία τα δύο μοντέλα κυριαρχούσαν στις πασαρέλες της εταιρείας.

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Βιτόρια Τσερέτι: Με λευκά εσώρουχα σε νυφικό ύφος

Η Βιτόρια Τσερέτι επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση, με λευκά εσώρουχα και λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε νυφική αισθητική. Το 28 χρονο μοντέλο, γνωστό και από τη σχέση του με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έφερε στην πασαρέλα μια πιο ρομαντική εκδοχή της θηλυκότητας, με το λευκό να ξεχωρίζει ανάμεσα στις έντονες αποχρώσεις και τα πολύχρωμα φτερά της βραδιάς.

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vittoria ceretti walking the runway at the 2026 victoria’s secret fashion show. pic.twitter.com/MZU2dpKSPU — 21 (@21metgala) October 19, 2026

Ιρίνα Σάικ: Αισθησιακή εμφάνιση σε ροζ αποχρώσεις

Η Ιρίνα Σάικ επέλεξε ένα ροζ φόρεμα τύπου slip, με λιτή γραμμή που έδινε έμφαση στην κίνηση και στη σιλουέτα. Το μοντέλο από τη Ρωσία έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο αισθησιακές εμφανίσεις της διεθνούς μόδας και η φετινή παρουσία της δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

irina shayk walks for the 2026 victoria’s secret fashion show pic.twitter.com/t3eklKRYzJ — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 18, 2026

Ντάουτσεν Κρους: Φτερά με floral σχέδια

Η Ντάουτσεν Κρους εμφανίστηκε με έναν απαλό ροζ κορσέ και εντυπωσιακά φτερά διακοσμημένα με λουλουδάτα μοτίβα. Η εμφάνισή της κινήθηκε στην ίδια ρομαντική κατεύθυνση που χαρακτήρισε αρκετές από τις δημιουργίες της βραδιάς, με τα φτερά να αποτελούν και πάλι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πασαρέλας.

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Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Η επιστροφή ενός εμβληματικού προσώπου

Μία ακόμη προσθήκη που αξίζει να εξετάσεις είναι η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι. Η επιστροφή της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, έπειτα από περίπου 16 χρόνια, αποτέλεσε μία από τις πιο νοσταλγικές στιγμές της διοργάνωσης.

Η παρουσία της συνέδεσε τη φετινή επίδειξη με την εποχή κατά την οποία η ίδια συγκαταλεγόταν στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εταιρείας, προσθέτοντας ακόμη ένα γνώριμο όνομα στη λίστα των μοντέλων που επέστρεψαν.

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Άσλεϊ Γκράχαμ: Η παρουσία που ξεχωρίζει στην πασαρέλα

Η Άσλεϊ Γκράχαμ έδωσε το δικό της στίγμα στο Victoria’s Secret Fashion Show, προσθέτοντας στη βραδιά μια ακόμη δυνατή παρουσία από τον χώρο του μόντελινγκ. Το μοντέλο έχει συνδεθεί με την εκπροσώπηση διαφορετικών σωματότυπων στη βιομηχανία της μόδας και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της plus-size μόδας.

Η συμμετοχή της έχει ιδιαίτερη σημασία για μια διοργάνωση που, τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί να διευρύνει την εικόνα της ομορφιάς που προβάλλει, πέρα από τα παραδοσιακά πρότυπα της πασαρέλας.

Μουσική, φτερά και μια πασαρέλα γεμάτη αστέρια

Η φετινή διοργάνωση συνδύασε τις εμφανίσεις των μοντέλων με ζωντανές μουσικές ερμηνείες από τις KATSEYE, Tate McRae, Megan Thee Stallion και Megan Moroney. Οι καλλιτέχνιδες συμμετείχαν στο θεαματικό πρόγραμμα της βραδιάς, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του Fashion Show ως ενός γεγονότος που κινείται ανάμεσα στη μόδα, τη μουσική και την ποπ κουλτούρα.

Από την πρώτη εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ μέχρι το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της Κάιλι Τζένερ, η πασαρέλα του 2026 έφερε μαζί εμβληματικά πρόσωπα του παρελθόντος και μοντέλα που εκπροσωπούν τη νέα γενιά της μόδας.