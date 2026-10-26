Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ζιζέλ Μπούντχεν έχει προχωρήσει στη ζωή της και δεν ασχολείται με την προσωπική πορεία του πρώην συζύγου της, Τομ Μπρέιντι.

Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει την οικογενειακή της καθημερινότητα στο Μαϊάμι μαζί με τον νυν σύζυγό της, Ζοακίμ Βαλεντέ, και τα παιδιά της.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα συνδέουν τον Τομ Μπρέιντι σε σχέση με το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ, χωρίς ωστόσο το ειδύλλιο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι δύο πρώην σύζυγοι διατηρούν πλέον χωριστές πορείες, έχοντας ως μοναδικό κοινό σημείο αναφοράς την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και, όπως φαίνεται, δεν έχει κανέναν λόγο να ασχολείται με το ποιος βρίσκεται πλέον στο πλευρό του πρώην συζύγου της, Τομ Μπρέιντι. Την ώρα που δημοσιεύματα θέλουν τον 49χρονο πρώην αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου να διατηρεί σχέση με την Κάντις Σουάνπολ, το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει την οικογενειακή της ζωή στο Μαϊάμι, έχοντας δημιουργήσει μια νέα καθημερινότητα με τον σύζυγό της, Ζοακίμ Βαλεντέ, και τα τρία παιδιά της.

Πηγή από το περιβάλλον της 46χρονης Μπούντχεν δήλωσε αποκλειστικά στο περιοδικό «People» ότι εκείνη δεν ασχολείται με την ερωτική ζωή του πρώην συζύγου της, αλλά θέλει να είναι ευτυχισμένος.

Advertisement

Advertisement

«Ο Τομ είναι ο πατέρας των παιδιών της και θέλει το καλύτερο για εκείνον. Δεν την απασχολεί με ποια έχει σχέση. Βρίσκεται σε μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της και απολαμβάνει πραγματικά την καθημερινότητά της», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η ζωή στο Μαϊάμι και η απόκτηση ενός ακόμη παιδιού τής έχουν προσφέρει τεράστια χαρά.

Το νέο ειδύλλιο του Τομ Μπρέιντι με την Κάντις Σουάνπολ

Την ίδια ώρα, ένα νέο ειδύλλιο φαίνεται πως έχει γεννηθεί ανάμεσα στον Τομ Μπρέιντι και την Κάντις Σουάνπολ, το μοντέλο που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη συνεργασία του με τη Victoria’s Secret.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Us Weekly», που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον τους, οι δυο τους είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους.

Η είδηση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς ο Μπρέιντι υπήρξε παντρεμένος με τη Ζιζέλ Μπούντχεν από το 2009 έως το 2022. Το ζευγάρι αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο της μόδας και του αθλητισμού, ωστόσο ο γάμος του έφτασε στο τέλος του, με τους δύο πρώην συζύγους να συνεχίζουν έκτοτε τις ζωές τους χωριστά.

Μετά το διαζύγιο, το όνομα του πρώην αθλητή συνδέθηκε κατά καιρούς με γνωστές γυναίκες, μεταξύ των οποίων η Ιρίνα Σάικ και η Άλιξ Ερλ. Ο ίδιος, πάντως, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή.

Σε συνέντευξή του στο «People» τον περασμένο Ιανουάριο, είχε αναφερθεί στις προτεραιότητές του, εξηγώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του αφιερώνεται στη δουλειά και στα παιδιά του.

Advertisement

«Δεν έχω πολύ χρόνο για προσωπική ζωή ή για τον εαυτό μου, αλλά αγαπώ τη δουλειά μου και αγαπώ τα παιδιά μου», είχε δηλώσει. Παράλληλα, είχε τονίσει πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να βλέπει τα παιδιά του να μεγαλώνουν και να προοδεύουν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξή τους ένα από τα μεγαλύτερα δώρα για έναν γονέα.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και το νέο κεφάλαιο της ζωής της

Η Ζιζέλ Μπούντχεν φαίνεται πως έχει βρει τη δική της ισορροπία, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της και στην προσωπική της ευτυχία. Με τον σύζυγό της, Ζοακίμ Βαλεντέ, υποδέχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 το τρίτο της παιδί, ολοκληρώνοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Advertisement

Η Ζιζέλ έχει αποκτήσει με τον Μπρέιντι δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν, ενώ ο πρώην αθλητής έχει ακόμη έναν γιο, τον Τζακ, από την προηγούμενη σχέση του με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «i-D 377» τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ζιζέλ μίλησε με ενθουσιασμό για τη μητρότητα και τον ερχομό του τρίτου της παιδιού, χαρακτηρίζοντάς τον «δώρο».

Advertisement

«Το να αποκτώ ένα παιδί σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι ένα πραγματικό δώρο, γιατί βρίσκομαι σε διαφορετική θέση. Δεν έχω τίποτα να αποδείξω», είχε αναφέρει, εξηγώντας παράλληλα ότι δεν αισθάνεται πως οι απόψεις των άλλων καθορίζουν τις επιλογές της.

«Δεν καθορίζομαι από τις απόψεις των άλλων. Νιώθω ότι μπορώ να επιλέγω πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου», είχε προσθέσει.

Η Ζιζέλ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η μητρότητα αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για τις επαγγελματικές της αποφάσεις. Όπως αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη, απορρίπτει το 99% των προτάσεων που δέχεται, καθώς δεν θέλει να χάνει σημαντικές στιγμές από την καθημερινότητα των παιδιών της, όπως έναν αγώνα βόλεϊ της κόρης της ή μια βόλτα στο πάρκο με τον γιο της.

Advertisement

Η Κάντις Σουάνπολ, η μητρότητα και η ζωή μακριά από τα φώτα

Από την πλευρά της, η Κάντις Σουάνπολ έχει επίσης επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.

Advertisement

Το διάσημο μοντέλο διατηρούσε για περίπου μία δεκαετία σχέση με τον Χέρμαν Νίκολι. Οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί, προτού χωρίσουν το 2018, ενώ απέκτησαν δύο γιους, τον Ανακά και τον Άριελ.

Η Σουάνπολ έχει μιλήσει κατά καιρούς για τις απαιτήσεις της μητρότητας και τη δυσκολία να συνδυάζει την ανατροφή των παιδιών της με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «V» το 2023, είχε παραδεχθεί ότι η ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές της ζωής της αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια.

Όπως είχε εξηγήσει, προσπαθεί να αναγνωρίζει τόσο τις ανάγκες των παιδιών της όσο και τις δικές της, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα του εαυτού της είναι απαραίτητη για να μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο της μητέρας.

Μάλιστα, είχε τονίσει ότι θέλει οι γιοι της να βλέπουν την προσπάθεια και την αφοσίωση που απαιτεί η καθημερινότητά της. Για την ίδια, το παράδειγμα που δίνει στα παιδιά της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πιστεύει ότι μέσα από αυτό μαθαίνουν την αξία της εργατικότητας και της αποφασιστικότητας.

Δύο νέες ζωές μετά τον χωρισμό

Παρότι ο Τομ Μπρέιντι και η Ζιζέλ Μπούντχεν υπήρξαν για χρόνια ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια διεθνώς, σήμερα φαίνεται πως έχουν προχωρήσει σε διαφορετικές κατευθύνσεις, διατηρώντας ως κοινό σημείο αναφοράς τα παιδιά τους.

Η Ζιζέλ απολαμβάνει τη νέα οικογενειακή της ζωή, ενώ ο Μπρέιντι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για την επαγγελματική του πορεία μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση όσο και για την προσωπική του ζωή.

Προς το παρόν, ούτε ο Μπρέιντι ούτε η Σουάνπολ έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες για τη σχέση τους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο «People», η Ζιζέλ δεν επικεντρώνεται στις νέες επιλογές του πρώην συζύγου της, αλλά στη ζωή που έχει χτίσει για τον εαυτό της και την οικογένειά της.

Με πληροφορίες από People / Us Weekly