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Η Χαντίντ εξήγησε ότι τα ογκώδη φτερά που φορούσε η Χοσκ ζύγιζαν πάνω από 34 κιλά, καθιστώντας το περπάτημα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο για τη μοντέλο.

Η ίδια η Έλσα Χοσκ επιβεβαίωσε τη δυσκολία της εμφάνισής της, τονίζοντας πως χρειάστηκαν τρεις άνδρες για να τοποθετήσουν τα βαριά φτερά στην πλάτη της.

Η εταιρεία Victoria’s Secret χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα φτερά ως ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αποκαλύπτοντας πως διέθεταν έναν περίπλοκο μεταλλικό σκελετό κάτω από το ύφασμα.

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Η Τζίτζι Χαντίντ έσπευσε να υπερασπιστεί την Έλσα Χοσκ, μετά τα σχόλια που δέχθηκε η Σουηδή μοντέλο για την εμφάνισή της στην πασαρέλα του φετινού σόου της Victoria’s Secret. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Threads, στο οποίο η 37χρονη Χοσκ περπατά φορώντας ένα διάφανο κορμάκι και ένα εντυπωσιακό ζευγάρι τεράστιων, λαμπερών φτερών.

Ένας χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης συνέκρινε την εμφάνισή της με εκείνη της Ζιζέλ Μπούντχεν, γράφοντας: «Φανταστείτε τη Ζιζέλ να περπατά έτσι στην πασαρέλα;». Το σχόλιο προκάλεσε την αντίδραση της Χαντίντ, η οποία συμμετείχε επίσης στη φετινή επίδειξη.

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«Αυτό πραγματικά με εξοργίζει. Η Έλσα τα πήγε καταπληκτικά. Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια των αυθεντικών Αγγέλων, αλλά ακόμη και η κλίμακα και το μέγεθος αυτής της πασαρέλας δεν συγκρίνονται με εκείνα των παλαιότερων σόου», έγραψε η 31χρονη Χαντίντ.

Η ίδια εξήγησε ότι τα φτερά που χρησιμοποιούνται πλέον στις επιδείξεις της Victoria’s Secret μπορούν να κάνουν το περπάτημα ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς ορισμένα ζυγίζουν πάνω από 34 κιλά, ξεπερνούν τα τρία μέτρα σε ύψος και διαθέτουν ακόμη και μηχανισμούς κίνησης.

«Η διαδρομή με τα φτερά είναι πλέον πολύ μεγάλη. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου αεροδυναμικά, ακόμη και πριν αρχίσουν να φυσούν οι ισχυροί ανεμιστήρες της πασαρέλας», σημείωσε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μοντέλα.

«Χρειάζονται τρεις άνδρες για να μας αφαιρέσουν αυτά τα φτερά. Η Έλσα είναι πανέμορφη, δυνατή και τα κουβάλησε σαν πραγματική πρωταθλήτρια. Δεν έχετε ιδέα», πρόσθεσε η Χαντίντ, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν μαζί της.

«Βάρος και αντίσταση στον αέρα. Κυριολεκτικά σέρνει πίσω της δύο αλεξίπτωτα. Για να δούμε εσένα να προσπαθείς να το κάνεις», έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής. Άλλοι υπενθύμισαν ότι η Χοσκ έχει παρελθόν στο επαγγελματικό μπάσκετ και πολυετή εμπειρία στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, επισημαίνοντας ότι η εμφάνισή της δεν μπορεί να αξιολογηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη το βάρος του εξοπλισμού της.

ELSA HOSK WALKING THE VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW! https://t.co/2WBDP5xkJX Advertisement October 19, 2026

Η απάντηση της Έλσα Χοσκ και το εντυπωσιακό παρασκήνιο

Η ίδια η Χοσκ είχε ήδη τοποθετηθεί για τα σχόλια που δέχθηκε, μέσω των Instagram Stories της. «Και για όσους στο διαδίκτυο σχολιάζουν τον τρόπο που περπάτησα, χρειάστηκαν ΤΡΕΙΣ άνδρες για να μεταφέρουν αυτά τα φτερά και να τα τοποθετήσουν στην πλάτη μου. Αφήστε το αυτό να το σκεφτείτε λίγο», έγραψε.

Η Victoria’s Secret χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα φτερά ως «μερικά από τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε δει ποτέ». Κάτω από το διάφανο, λαμπερό ύφασμα κρύβεται ένας μεταλλικός σκελετός, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής δημιουργικού της εταιρείας, Άνταμ Σέλμαν, σε βίντεο του περιοδικού Elle που παρουσιάζει λεπτομέρειες από τα σύνολα της επίδειξης.

Το φετινό σόου ήταν η πρώτη εμφάνιση της Χοσκ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret από το 2018 και πραγματοποιήθηκε λιγότερο από τρεις μήνες μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης της, Φλόρα Μπλου, με τον αρραβωνιαστικό της, Τομ Ντέιλι, στις 22 Ιουλίου.

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Η προηγούμενη συμμετοχή της είχε επίσης συνδεθεί με ένα ιδιαίτερα βαρύ και εντυπωσιακό κομμάτι. Το 2018 είχε φορέσει το Fantasy Bra της σειράς Dream Angels, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Εκείνο ήταν το τελευταίο αντίστοιχο σουτιέν που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα μέχρι τη φετινή επίδειξη, όταν η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε με μια δημιουργία του οίκου Jacob & Co. αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είναι σαν να φοράς ένα εκατομμύριο δολάρια. Είναι λίγο βαρύ. Χαίρομαι που έχω σωματοφύλακες γύρω μου», είχε δηλώσει τότε η Χοσκ στο Elle.

Παρόμοια σχόλια είχε αντιμετωπίσει και η Μπέλα Χαντίντ, αδελφή της Τζίτζι, μετά την εμφάνισή της στο περσινό σόου. Η αργή της πορεία στην πασαρέλα, με ασημί εσώρουχα με κρόσσια και μεγάλα λευκά φτερά, είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της.

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Η ίδια είχε απαντήσει μέσω Instagram Stories, γράφοντας: «Εντάξει, δεν πρόκειται να προσποιηθούμε ότι αυτά τα φτερά δεν ζύγιζαν 23 κιλά, αλλά πόσο όμορφα ήταν!». Με αυτόν τον τρόπο είχε αναδείξει και εκείνη τις απαιτήσεις που κρύβονται πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην πασαρέλα της Victoria’s Secret.

Με πληροφορίες από το Pagesix

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